Как добраться до Александруполиса на самолёте
В Александруполисе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Demokritos Airport» вам не избежать
Список аэропортов Александруполиса
- Демокритос AXDDemokritos Airport
Самые дешёвые билеты в Александруполис из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 178
|55м
|23.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|5 540
|6ч 55м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 169
|55ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|7 917
|41ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇷Ситиа
|8 520
|23ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|9 555
|44ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|11 977
|21ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|13 153
|48ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|23 920
|36ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|30 373
|26ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Александруполиса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Александруполиса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Крит и Монпелье
- 16.10.202007.11.2020
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