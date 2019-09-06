3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с красивыми пейзажами и древней историей острова

Katya
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Katya – ваш гид
Эвбея (Эвия) — крупнейший после Крита остров Греции в Эгейском море.

Сюда стоит приехать хотя бы на день, чтобы отдохнуть на чистых пляжах без туристического ажиотажа, погулять среди красивых пейзажей — речных долин, лесных склонов, бухт и пещер.

Посетить живописные древние развалины, открывая страницы древнегреческих мифов, и познакомиться с местной кухней, представленной огромным разнообразием блюд из морепродуктов и устриц.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям

Что вас ожидает

Крепость и панорамные виды Халкиды
Экскурсия начнется возле небольшого моста, где вы понаблюдаете любопытный местный феномен — изменение течения в проливе каждые 6 часов. Затем подниметесь на холм с оборонительной крепостью времён греко-турецких войн. Перед вами откроется панорамный вид на Халкиду, полуостров Дросья, горный хребет Дирфис, а также мосты через пролив. Во время осмотра крепости вы узнаете об истории ее сооружения и событиях, связанных с ней. Возле крепостных стен можно будет выпить ароматный греческий кофе. А после этого вы спуститесь к старинной церкви Святой Параскевы и археологическому музею Халкиды, который, по желанию, также можно будет посетить.

Авлида — к местам древнегреческих мифов и легенд
Город находится прямо напротив Халкиды, нужно просто переехать через большой мост. Авлида имеет большую историческую значимость, однако пока что недостаточно известна в туристической среде. По легендам, именно здесь останавливались и долго ждали попутного ветра корабли царя Менелая, которые направлялись в Трою отвоевывать прекрасную Елену (кстати, по этой истории недавно происходило театральное действие карнавала в Халкиде). У руин древнего места жертвоприношений мы поговорим об античности, о древнегреческой мифологической системе и распространенном в Авлиде культе Артемиды.

Обед на набережной Эретрии
Финальной точкой нашего маршрута станет пригород Халкиды — Эретрия. На набережной, недалеко от марины с большим количеством яхт и лодочек, мы выберем хорошую таверну с отличным видом на окрестности. Здесь вам предложат качественные и недорогие блюда из свежайших морепродуктов и устрицы. После обеда вы вернетесь в Халкиду, где сможете продолжить прогулку самостоятельно, а может быть, и задержаться на день-другой на этом замечательном острове.

Организационные детали

  • Халкида находится в 100 километрах от Афин, до города легко можно добраться на электричке или автобусе
  • Экскурсия начинается в 9:00
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям
Остров Эвия: экскурсия по Халкиде и окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katya
Katya
Здравствуйте. Меня зовут Катерина, я из Беларуси. Живу в Греции в городе Халкида на острове Эвия 6 лет. По образованию инженер-электромеханик, конструктор бытовой техники, также портная по призванию и работаю в своем ателье в Халкиде. Успела увидеть и показать своим друзьям и знакомым много чудесных и фантастических мест в Центральной Греции. Думаю нет места в Греции без своей захватывающей истории! Буду рада новым путешественникам!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 сентября 2019
Добрый день!Получили много позитива на экскурсии.
Большое Спасибо Кате!
Минус -на сайте не указаны все возможные направление экскурсий!
Хотелось бы сразу при оформлении заказа знать что входит в данную прогулку,
что возможно ещё у этого гида заказать.
Мы хотели бы ещё воспользоваться её услугами, но ввиду того что не знали
О них за ранее, не смогли плотная запись и мы уезжаем!
Чудесный остров,рекомендуем!
7 октября 2018
Прошел месяц со дня нашей экскурсии по Эвии в сопровождении очаровательной Кати. Каждый день вспоминаю те волшебные дни, проведенные на этом чудесном острове, о котором так мало информации. Как всегда заказала экскурсию на Трипстере и не прогадала. Катя очень чутко отнеслась к тому, что нам было действительно интересно и показала нам свои любимые места, красота которых завораживала и заставляла говорить шепотом. А какой так был воздух - это еще не жидкость, но уже и не газ! Мы увидели не только остров во всей красе, но и познакомились, благодаря Катюше, с очень интересными людьми и окунулись в местный быт с головой. Шестой год я отмечаю свой день рождения в Греции. Этот был самым ярким и впечатляющим.Во многом благодаря Кате! Представляете, я впервые в жизни ела устрицы и мне попалась настоящая жемчужина.А какие вкуснейшие в Халкиде тиропиты! Очень рекомендую всем, кто собирается на Эвию, заказать эту экскурсию. Получите удовольствие, которое еще долго будете вспоминать. И, возможно, волшебный сувенир от Кати...
31 августа 2018
Были на обзорной экскурсии предложенной Екатериной. Остались конечно очень довольны. И пусть Катя может быть не профессиональный гид, но она с такой любовью и азартом рассказывает об истории острова и страны в целом что не может не заинтересовать и увлечь. Ну и конечно Катя показала даже те места исторически значимые, которые к сожалению не указаны в туристических путеводителях! Большое спасибо, Катя. Очень рады нашему знакомству.

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