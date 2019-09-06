3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Крепость и панорамные виды Халкиды

Экскурсия начнется возле небольшого моста, где вы понаблюдаете любопытный местный феномен — изменение течения в проливе каждые 6 часов. Затем подниметесь на холм с оборонительной крепостью времён греко-турецких войн. Перед вами откроется панорамный вид на Халкиду, полуостров Дросья, горный хребет Дирфис, а также мосты через пролив. Во время осмотра крепости вы узнаете об истории ее сооружения и событиях, связанных с ней. Возле крепостных стен можно будет выпить ароматный греческий кофе. А после этого вы спуститесь к старинной церкви Святой Параскевы и археологическому музею Халкиды, который, по желанию, также можно будет посетить.

Авлида — к местам древнегреческих мифов и легенд

Город находится прямо напротив Халкиды, нужно просто переехать через большой мост. Авлида имеет большую историческую значимость, однако пока что недостаточно известна в туристической среде. По легендам, именно здесь останавливались и долго ждали попутного ветра корабли царя Менелая, которые направлялись в Трою отвоевывать прекрасную Елену (кстати, по этой истории недавно происходило театральное действие карнавала в Халкиде). У руин древнего места жертвоприношений мы поговорим об античности, о древнегреческой мифологической системе и распространенном в Авлиде культе Артемиды.

Обед на набережной Эретрии

Финальной точкой нашего маршрута станет пригород Халкиды — Эретрия. На набережной, недалеко от марины с большим количеством яхт и лодочек, мы выберем хорошую таверну с отличным видом на окрестности. Здесь вам предложат качественные и недорогие блюда из свежайших морепродуктов и устрицы. После обеда вы вернетесь в Халкиду, где сможете продолжить прогулку самостоятельно, а может быть, и задержаться на день-другой на этом замечательном острове.