4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Олимп-Дион: Путешествие в сердце мифов и природы
Индивидуальная экскурсия на священную гору Олимп, высшую точку Греции. Погрузитесь в мифы и легенды древнегреческих богов
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€182 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие в Эдессу и Аридею с посещением водопадов
Индивидуальная экскурсия на автомобиле к водопадам Эдеса и термальным источникам Аридея. Увидите горнолыжный курорт Каймакцалан и развалины старого города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€375 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия. Запад: экскурсия по святыням Крита
Погрузитесь в духовное наследие Крита, посетив монастырь Превели с частицей креста и монастырь Святой Троицы с мощами святых и иконой Богородицы Троеручницы
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия. Восток: монастыри и храмы Крита
Индивидуальная экскурсия по святым местам Крита. Посетим монастыри и храмы, включая мужской монастырь Богородицы Фанеромени на скале
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Халкидиках: озеро Курнас, Аргируполи, монастырь Превели
Путешествие по Халкидикам: озеро Курнас, деревня Аргируполи, монастырь Превели и белоснежный пляж Ливийского моря. Откройте для себя красоту и историю Крита
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бухта мечты: индивидуальная экскурсия в Балос на Крите
Индивидуальная экскурсия по бухте Балос на Крите. Наслаждайтесь белым песком и лазурной водой, не рискуя самостоятельно
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на паруснике по Критскому морю
Путешествие на паруснике по Критскому морю подарит вам незабываемые впечатления. Купание, рыбалка и круизы на закате ждут вас
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по винодельням Крита с дегустацией
Винный тур на Крите - это возможность научиться разбираться в винах, попрактиковаться в дегустации и насладиться фантастическими пейзажами острова
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас: индивидуальная экскурсия
Посетите лучшие пляжи Крита с индивидуальной экскурсией. Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Православные монастыри Крита
Посетите православные монастыри Крита, ощутите атмосферу древних святынь, насладитесь природой и узнайте больше о христианском наследии острова
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по югу Крита с посещением монастыря Превели
Путешествие на юг Крита предлагает увидеть природу, археологические и религиозные достопримечательности, а также почувствовать критский колорит
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по кулинарным традициям Крита
Погрузитесь в кулинарные традиции Крита, посетите фермы, предприятия и кондитерские. Участвуйте в мастер-классе и наслаждайтесь изысканными блюдами и винами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Крит за один день: Кносский дворец, пещера Зевса, гончарное мастерство
Начните путешествие с Кносского дворца, погрузитесь в мифы и легенды, посетите пещеру Зевса и попробуйте себя в гончарном мастерстве. (between 130-160 symbols)
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Халкидикам в категории «Популярные экскурсии»
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