8 часов

Индивидуальная до 8 чел.

Западный Крит: Ретимно, озеро Курнас, Ханья и Аргируполи - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ханью, Ретимно, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Узнайте о богатой истории и культуре региона Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно

Расписание: Каждый день с 09:00