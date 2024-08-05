4.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Узкие улочки и тайны Ханьи: экскурсия по Еврейскому кварталу
Прогулка по историческому центру Ханьи: Еврейский квартал, Крытый рынок, набережная и древние стены. Узнайте истории и тайны города
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€145 за человека
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение по греческим островам. Вас ждут гламурный Миконос, живописный Санторини и исторический Ираклион
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€55 за человека
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансферы на Крите: индивидуальные поездки и экскурсии
Организация индивидуальных трансферов на Крите: аэропорт, отель, экскурсии и аренда авто с водителем. Забронируйте удобный и безопасный трансфер
Начало: Аэропорт Ханья CHQ
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €65 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Западный Крит: Ретимно, озеро Курнас, Ханья и Аргируполи - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ханью, Ретимно, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Узнайте о богатой истории и культуре региона
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €260 за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальные трансферы на Крите - Ханья, Каламаки, Сталос, Агиа Марина, Платаняс
Комфортный индивидуальный трансфер в Ханье с аэропорта CHQ до отелей и популярных курортов. Забронируйте поездку и наслаждайтесь отдыхом на Крите
Начало: Аэропорт Ханья CHQ / Отель
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €55 за всё до 8 чел.
16 часов
Групповая
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Погрузитесь в атмосферу Санторини, наслаждаясь его архитектурой, историей и пляжами с черным песком. Незабываемые виды и впечатления ждут вас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: с мая по октябрь каждые вторник, суббота
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€230 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Ханье: монастырь, холм пророка Ильи и исторический центр
Узнайте историю монастыря Агия Триада Тсагаролон, насладитесь видами с холма пророка Ильи и прогуляйтесь по уютным улочкам Старого города Ханья
Начало: От вашего отеля из региона Ханья
Расписание: Каждый день с 08: 30
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €280 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Ханье: Тропы Белой горы и исторические места
Прогуляйтесь по улочкам Старого города Ханьи, посетите холм пророка Ильи и городской рынок, узнайте историю женской обители Хрисопиги
Начало: В вашем отеле в регионе Ханья
Расписание: Ежедневно, круглый год.
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €330 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «Популярные экскурсии»
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