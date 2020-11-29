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Летим в Хиос

Как добраться до Хиоса на самолёте

В Хиосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chios Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хиоса

  1. Хиос JKH
    Chios Airport

Самые дешёвые билеты в Хиос из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
29.11.2020из 🇬🇷Афин4 73445м
14.10.2020из 🇬🇷Салоников5 5511ч 10м
20.10.2020из 🇱🇻Риги11 08027ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Москвы26 40843ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга43 14944ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хиоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Миконос

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Хиоса