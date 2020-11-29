Как добраться до Хиоса на самолёте
В Хиосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chios Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хиоса
- Хиос JKHChios Airport
Самые дешёвые билеты в Хиос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|29.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 734
|45м
|14.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|5 551
|1ч 10м
|20.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|11 080
|27ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|26 408
|43ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|43 149
|44ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хиоса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хиоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Миконос
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