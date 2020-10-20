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Летим в Ираклион (Крит)

Как добраться до Ираклиона (Крит) на самолёте

В Ираклионе (Крит) 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Heraklion Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ираклиона (Крит)

  1. Н.Казантзакис HER
    Heraklion Airport

Самые дешёвые билеты в Ираклион (Крит) из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇦🇹Вены1 5442ч 25м
20.10.2020из 🇭🇺Будапешта2 42721ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 46227ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 5544ч 15м
10.01.2021из 🇬🇷Салоников2 9081ч 10м
24.10.2020из 🇬🇧Лондона2 963
15.10.2020из 🇮🇹Милана3 38422ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Афин3 59346ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇪Таллина3 79647ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Миконоса3 82516ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Рима3 95624ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Венеции4 05723ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇳🇱Эйндховена4 09038ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 2303ч 20м
24.01.2021из 🇷🇺Москвы4 99820ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇱🇻Риги5 0868ч 35м (⇵1)
14.11.2020из 🇩🇪Берлина5 1263ч 10м
08.11.2020из 🇵🇹Лиссабона5 16319ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇦Киева5 22045ч 10м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 53937ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Антальи5 77626ч 30м (⇵2)
03.11.2020из 🇬🇷Коса5 8125ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива5 86431ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Кёльна5 98622ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇱Тираны6 00649ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇱🇺Люксембурга6 11221ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇱Катовице6 14212ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇷Санторини6 2313ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇸Барселоны6 31035ч (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇱Лодзи6 33730ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Штутгарта6 3662ч 50м
16.10.2020из 🇮🇹Вероны6 45649ч 25м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇦Одессы6 52530ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇳🇱Амстердама6 60213ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇧🇪Брюсселя6 72623ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула6 75328ч (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇬Варны6 98737ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇭Цюриха7 02438ч (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇧Глазго7 14312ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Марселя7 14817ч (⇵2)
24.10.2020из 🇵🇱Кракова7 16014ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга7 56225ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Мюнхена7 6712ч 40м
14.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне7 88835ч 30м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону7 98931ч (⇵2)
05.01.2021из 🇬🇷Корфу8 07312ч 40м (⇵1)
27.12.2020из 🇬🇷Родоса8 1632ч 45м (⇵1)
29.03.2021из 🇱🇹Вильнюса8 35542ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇪🇸Аликанте8 51844ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇴Клужа8 56025ч (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇹Болоньи8 78727ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇫🇷Парижа8 89713ч 55м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇸Белграда9 47751ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Бодрума9 55926ч 5м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Ниццы9 83649ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇾Ларнаки9 9143ч 20м (⇵1)
21.11.2020из Ялты9 92543ч 50м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Митилини10 2648ч 40м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Новосибирска10 45630ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇹🇷Измира10 51527ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇹🇷Анкары10 73027ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇬🇷Закинтоса10 89712ч 25м (⇵1)
31.12.2020из 🇫🇷Тулузы10 98723ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇾Минска11 86624ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇭Женевы12 57620ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇫🇷Бреста12 76835ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇳🇱Роттердама13 16938ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇭🇷Загреба13 50121ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Калининграда14 12713ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇪🇬Каира15 00527ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга15 53432ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Самары17 17717ч 5м (⇵2)
12.06.2021из 🇷🇺Волгограда18 58014ч 25м (⇵2)
17.12.2020из 🇰🇬Бишкека18 61831ч 50м (⇵2)
12.06.2021из 🇷🇺Саратова18 69649ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Иркутска19 01150ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Казани19 02633ч 45м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Омска20 17850ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Сочи21 55922ч 50м (⇵2)
12.07.2021из 🇰🇿Алматы22 53751ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)28 23217ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Манчестера74 65332ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Ираклиона (Крит)