Как добраться до Ираклиона (Крит) на самолёте
В Ираклионе (Крит) 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Heraklion Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ираклиона (Крит)
- Н.Казантзакис HERHeraklion Airport
Самые дешёвые билеты в Ираклион (Крит) из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 544
|2ч 25м
|20.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 427
|21ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 462
|27ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 554
|4ч 15м
|10.01.2021
|из 🇬🇷Салоников
|2 908
|1ч 10м
|24.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 963
|4ч
|15.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|3 384
|22ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 593
|46ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|3 796
|47ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|3 825
|16ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 956
|24ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|4 057
|23ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|4 090
|38ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 230
|3ч 20м
|24.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|4 998
|20ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|5 086
|8ч 35м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 126
|3ч 10м
|08.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 163
|19ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 220
|45ч 10м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 539
|37ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 776
|26ч 30м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇬🇷Коса
|5 812
|5ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 864
|31ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|5 986
|22ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|6 006
|49ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|6 112
|21ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|6 142
|12ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇷Санторини
|6 231
|3ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|6 310
|35ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|6 337
|30ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|6 366
|2ч 50м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|6 456
|49ч 25м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 525
|30ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|6 602
|13ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|6 726
|23ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 753
|28ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|6 987
|37ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|7 024
|38ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|7 143
|12ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|7 148
|17ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|7 160
|14ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|7 562
|25ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|7 671
|2ч 40м
|14.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 888
|35ч 30м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|7 989
|31ч (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇬🇷Корфу
|8 073
|12ч 40м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇬🇷Родоса
|8 163
|2ч 45м (⇵1)
|29.03.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|8 355
|42ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|8 518
|44ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|8 560
|25ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|8 787
|27ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|8 897
|13ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|9 477
|51ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|9 559
|26ч 5м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|9 836
|49ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|9 914
|3ч 20м (⇵1)
|21.11.2020
|из Ялты
|9 925
|43ч 50м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Митилини
|10 264
|8ч 40м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 456
|30ч 40м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|10 515
|27ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|10 730
|27ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Закинтоса
|10 897
|12ч 25м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|10 987
|23ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|11 866
|24ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|12 576
|20ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Бреста
|12 768
|35ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇳🇱Роттердама
|13 169
|38ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇭🇷Загреба
|13 501
|21ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|14 127
|13ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|15 005
|27ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|15 534
|32ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|17 177
|17ч 5м (⇵2)
|12.06.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|18 580
|14ч 25м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|18 618
|31ч 50м (⇵2)
|12.06.2021
|из 🇷🇺Саратова
|18 696
|49ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|19 011
|50ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|19 026
|33ч 45м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|20 178
|50ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|21 559
|22ч 50м (⇵2)
|12.07.2021
|из 🇰🇿Алматы
|22 537
|51ч 25м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|28 232
|17ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Манчестера
|74 653
|32ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ираклиона (Крит)
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ираклиона (Крит), но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Кишинёв, Москва, Родос и Салоники
- 17.10.202018.10.2020
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