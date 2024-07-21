7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
от €385 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
от €465 за всё до 4 чел.
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 июля 2024Реально - оооочень классная экскурсия!!! Ненапряжно и интересно по историческим фактам, то что интересно было нам, очень душевно и открыто! Спасибо Анне и ее супругу!!!! Рекомендуем!
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ООля12 июля 2023Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
- IIrina25 мая 2023Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
- ААнна17 ноября 2021Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену. Очень понравилась нить
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
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