1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
«Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €365 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
«Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска с кондиционером (детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости)»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
«Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €329 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
«Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €375 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Крита и Кносский дворец: экскурсия по Ираклиону
Посетите Кносский дворец и Ираклион на индивидуальной экскурсии. Узнайте о мифах, древней архитектуре и вкусах Крита
«Стоимость билета во дворец 16 евро, для детей до 18 лет, студентов и безработных (по предъявлению удостоверения) вход бесплатный, для пенсионеров скидка 50%»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €365 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €490 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
«Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €359 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей25 апреля 2024Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЛЛииаи4 ноября 2023Огромное Спасибо за экскурсию с Еленией. Это было великолепно!
- LLev15 октября 2023Очень интересно. Великолепный экскурсовод.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ВВладимир29 августа 2023Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
- ООля12 июля 2023Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
- IIrina25 мая 2023Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
- ССергей22 сентября 2022Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
- ШШмидт13 сентября 2022Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 329 до 490. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Ираклионе! Вместе с детьми и гидами города Ираклиона можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке