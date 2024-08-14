8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
от €465 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
от €490 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Завтра в 09:00
9 сен в 11:00
от €175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения14 августа 2024Спасибо большое ребятам за организацию целого дня. Прекрасная программа, гид Александр - невероятно обаятельный и эрудированный. Очень рекомендую посетить пещеру Мелидони - такой красоты я не видела нигде.
- ООльга12 августа 2024Прекрасный гид Светлана! Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо организатору!
- ЭЭльмира6 августа 2024Время в компании Анны и её мужа, пролетело незаметно. Показали все самое лучшее и широчайшие познания в истории, виноделии, кулинарии и культуре. Всё с любовью к природе и нам клиентам. Мы нашли там друзей! Всем рекомендую!
- ООльга21 июля 2024Реально - оооочень классная экскурсия!!! Ненапряжно и интересно по историческим фактам, то что интересно было нам, очень душевно и открыто! Спасибо Анне и ее супругу!!!! Рекомендуем!
- ЕЕлизавета15 июля 2024Посещение дворца без гида - потеря времени, бесцельное блуждание среди камней. Светлана - настоящий профессионал и замечательный собеседник!
- ААндрей25 апреля 2024Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
- ШШмидт13 сентября 2022Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в сентябре 2024
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