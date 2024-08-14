На Рождество – экскурсии в Ираклионе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ираклионе на русском языке, цены от €175. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душа Крита
На машине
25 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
от 465 за всё до 4 чел.
Все краски западного Крита
На машине
28 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
9 сен в 10:30
10 сен в 10:30
от 490 за всё до 4 чел.
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Пешая
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Завтра в 09:00
9 сен в 11:00
от 175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    14 августа 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Спасибо большое ребятам за организацию целого дня. Прекрасная программа, гид Александр - невероятно обаятельный и эрудированный. Очень рекомендую посетить пещеру Мелидони - такой красоты я не видела нигде.
  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Прекрасный гид Светлана! Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо организатору!
  • Э
    Эльмира
    6 августа 2024
    Все краски западного Крита
    Время в компании Анны и её мужа, пролетело незаметно. Показали все самое лучшее и широчайшие познания в истории, виноделии, кулинарии и культуре. Всё с любовью к природе и нам клиентам. Мы нашли там друзей! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Душа Крита
    Реально - оооочень классная экскурсия!!! Ненапряжно и интересно по историческим фактам, то что интересно было нам, очень душевно и открыто! Спасибо Анне и ее супругу!!!! Рекомендуем!
  • Е
    Елизавета
    15 июля 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Посещение дворца без гида - потеря времени, бесцельное блуждание среди камней. Светлана - настоящий профессионал и замечательный собеседник!
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Все краски западного Крита
    Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • Ш
    Шмидт
    13 сентября 2022
    Все краски западного Крита
    Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в сентябре 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 490. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 78 ⭐ отзывов, цены от €175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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