10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от €690 за всё до 5 чел.
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€80 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
от €490 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 июля 2024Спасибо огромное за очень комфортную экскурсию) Все размерено, без спешки. Успели насладится деревушками, кофе в тавернах, прогулками и рассказами экскурсовода.
- ММарина11 июня 2024Очень хорошо провели день, внучкам 11 и 14 лет понравились оба пляжа и вся программа. Чудесным завершением был ужин в таверне, девочки испугались только огромных размеров порций. Спасибо Анне и её супругу за организацию, было ощущение поездки с хорошими знакомыми
- ААндрей26 апреля 2024Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.
- ООльга11 октября 2023Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️
- ММарина31 мая 2022Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.
- ССветлана10 сентября 2021Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 690. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 23 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь