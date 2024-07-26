Однодневные – экскурсии в Ираклионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Ираклионе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Три пляжа и семь морей Крита
На автобусе
На микроавтобусе
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от 690 за всё до 5 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
На машине
15 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
80 за человека
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
от 490 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 июля 2024
    Восточный Крит: большое путешествие
    Спасибо огромное за очень комфортную экскурсию) Все размерено, без спешки. Успели насладится деревушками, кофе в тавернах, прогулками и рассказами экскурсовода.
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    Елена прекрасный рассказчик, очень много рассказывает не только из истории, но и современной жизни острова и жителей! Маршрут прекрасный! Очень легкая, не утомительная экскурсия для детей и взрослых.

  • М
    Марина
    11 июня 2024
    Три пляжа и семь морей Крита
    Очень хорошо провели день, внучкам 11 и 14 лет понравились оба пляжа и вся программа. Чудесным завершением был ужин в таверне, девочки испугались только огромных размеров порций. Спасибо Анне и её супругу за организацию, было ощущение поездки с хорошими знакомыми
  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Восточный Крит: большое путешествие
    Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.
  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Восточный Крит: большое путешествие
    Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️
  • М
    Марина
    31 мая 2022
    Три пляжа и семь морей Крита
    Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.
  • С
    Светлана
    10 сентября 2021
    Три пляжа и семь морей Крита
    Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три пляжа и семь морей Крита
  2. Восточный Крит: большое путешествие
  3. Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 690. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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