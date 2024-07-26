Е Екатерина Восточный Крит: большое путешествие читать дальше Елена прекрасный рассказчик, очень много рассказывает не только из истории, но и современной жизни острова и жителей! Маршрут прекрасный! Очень легкая, не утомительная экскурсия для детей и взрослых. Спасибо огромное за очень комфортную экскурсию) Все размерено, без спешки. Успели насладится деревушками, кофе в тавернах, прогулками и рассказами экскурсовода.

М Марина Три пляжа и семь морей Крита Очень хорошо провели день, внучкам 11 и 14 лет понравились оба пляжа и вся программа. Чудесным завершением был ужин в таверне, девочки испугались только огромных размеров порций. Спасибо Анне и её супругу за организацию, было ощущение поездки с хорошими знакомыми

А Андрей Восточный Крит: большое путешествие Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.

О Ольга Восточный Крит: большое путешествие Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️

М Марина Три пляжа и семь морей Крита Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.