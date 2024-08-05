4 часа

Водная прогулка

Путешествие на яхте по Критскому морю: эксклюзивный отдых Погрузитесь в атмосферу роскоши и приключений, выбрав путешествие на яхте по Критскому морю. Ваш персональный круиз ждет Начало: Удобное для туристов

Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .