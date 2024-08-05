9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Паромное приключение по греческим островам: Афины, Крит, Миконос, Санторини
Погрузитесь в морское приключение, посещая живописные греческие острова. От Ираклиона до Санторини - каждый остров уникален
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €52.50 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия Восток: духовное путешествие по святым местам Крита
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посещая древние монастыри и храмы Крита в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Природа шепчет: озеро Курнас, водопады Аргируполи, пляж
Отдохните от городской суеты, насладитесь красотами Крита: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия Запад: уникальные святыни и монастыри Крита
Погрузитесь в мир духовности и красоты православных святынь Запада Крита. Уникальный день, полный открытий и вдохновения
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Бухту Балос, Ираклион - приключение жизни
Приглашаем вас на экскурсию в Бухту Балос - жемчужину Крита, где природа поражает своей нетронутой красотой
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописное путешествие на юг Крита: от монастыря Превели до озера Курнас
Погрузитесь в красоту южного Крита: отражение гор в озере Курнас, прохлада водопадов Аргируполиса и дух истории в деревне Аргируполис
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
4 часа
Водная прогулка
Путешествие на яхте по Критскому морю: эксклюзивный отдых
Погрузитесь в атмосферу роскоши и приключений, выбрав путешествие на яхте по Критскому морю. Ваш персональный круиз ждет
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Популярные экскурсии»
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