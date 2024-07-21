Все – экскурсии в Ираклионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ираклионе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Атмосферная прогулка по Ираклиону
На машине
17 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
от 385 за всё до 4 чел.
Душа Крита
На машине
25 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
от 465 за всё до 4 чел.
Очарование Западного Крита
На машине
17 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Душа Крита
    Реально - оооочень классная экскурсия!!! Ненапряжно и интересно по историческим фактам, то что интересно было нам, очень душевно и открыто! Спасибо Анне и ее супругу!!!! Рекомендуем!
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • О
    Оля
    12 июля 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
  • I
    Irina
    25 мая 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
  • А
    Анна
    17 ноября 2021
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену. Очень понравилась нить
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    маршрута - сразу чувствуется, что Анна не просто хочет рассказать вам о датах и событиях, но и показать связь времен и обычную сегодняшнюю жизнь местного населения, которую можно попробовать самому: мы посетили кафе и попробовали местный десерт (если вам повезет, вы тоже его попробуете и будете удивлены вкусом из детства:), прогулялись по рынку и отведали местной экзотики, заглянули в переулки с мастерскими и посетили значимые реликвии для города, увидели и обсудили традиции жителей, и конечно, получили информацию о том, как все это дошло до наших дней и почему Ираклион считается колыбелью европейской цивилизации. Аня очень приятная и легкая в общении! Нам очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Отличная организация маршрута через 4 часа не повторяющихся улиц прогулки привела нас снова к месту нашей встречи:) очень удобно и продумано. Большое спасибо Анне!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 465. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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