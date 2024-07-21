8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
от €465 за всё до 4 чел.
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€80 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
от €299 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
от €299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 июля 2024Реально - оооочень классная экскурсия!!! Ненапряжно и интересно по историческим фактам, то что интересно было нам, очень душевно и открыто! Спасибо Анне и ее супругу!!!! Рекомендуем!
- ААндрей23 апреля 2024Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
- ЮЮлия29 августа 2023Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
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