За городом и природа – экскурсии в Ираклионе

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Ираклионе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душа Крита
На машине
25 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
от 465 за всё до 4 чел.
Очарование Западного Крита
На машине
17 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
80 за человека
Идиллия деревенского Крита
На машине
10 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Начало: На ресепшн или паркинге вашего отеля
от 299 за всё до 3 чел.
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
от 299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Душа Крита
    Реально - оооочень классная экскурсия!!! Ненапряжно и интересно по историческим фактам, то что интересно было нам, очень душевно и открыто! Спасибо Анне и ее супругу!!!! Рекомендуем!
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «За городом и природа»

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  1. Душа Крита
  2. Очарование Западного Крита
  3. Идиллия деревенского Крита
  4. Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 465. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 52 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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