Путешествие на автобусе с кондиционером на запад Крита. Насладитесь чашечкой кофе или завтраком в небольшой деревне Скалета, а затем продолжите путь в Киссамос, чтобы сесть на лодку и начать свой круиз. Полюбуйтесь огромной пещерой, которая, скорее всего, была древней верфью. Посмотрите на морских черепах и дельфинов, играющих в воде.

Высадка на острове Грамвуса, также известном как «Остров пиратов». Здесь вы можете встретить более 100 видов птиц и 400 видов растений. Наслаждайтесь большим количеством свободного времени, чтобы поплавать на великолепном пляже. В качестве альтернативы, вы можете насладиться обедом на борту (по желанию).

Продолжите свой круиз к лагуне Балос и откройте для себя одно из самых красивых мест Греции. Получите захватывающий вид на лагуну перед обратным путешествием к месту встречи.