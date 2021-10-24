Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона

Откройте для себя один из самых красивых пляжей Греции в фантастическом круизе по самой западной части Крита

4.3
86 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
Откройте для себя один из самых красивых пляжей Греции в фантастическом круизе по самой западной части Крита.

Остановка на острове Грамвуса и лагуне Балос.
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона
Грамвуса и Балос: тур на день из Ираклиона

Что вы увидите 🤩

  • Балосе
  • Имери-Грамвуса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя необычный геологический феномен
  2. Отправляйтесь на «Пиратский остров» Грамвуса
  3. Искупайтесь в лагуне Балос
Путешествие на автобусе с кондиционером на запад Крита. Насладитесь чашечкой кофе или завтраком в небольшой деревне Скалета, а затем продолжите путь в Киссамос, чтобы сесть на лодку и начать свой круиз. Полюбуйтесь огромной пещерой, которая, скорее всего, была древней верфью. Посмотрите на морских черепах и дельфинов, играющих в воде.
Высадка на острове Грамвуса, также известном как «Остров пиратов». Здесь вы можете встретить более 100 видов птиц и 400 видов растений. Наслаждайтесь большим количеством свободного времени, чтобы поплавать на великолепном пляже. В качестве альтернативы, вы можете насладиться обедом на борту (по желанию).
Продолжите свой круиз к лагуне Балос и откройте для себя одно из самых красивых мест Греции. Получите захватывающий вид на лагуну перед обратным путешествием к месту встречи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на современном автобусе с кондиционером
  • Перевозка на надежной лодке
  • Услуги опытных водителей
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на лодку 16 евро для взрослых, 8 евро для детей от 4 до 12 лет
  • Обед
  • Муниципальный сбор (1 евро)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Купальный костюм
  • Полотенце
  • Защитная маска, платок или шарф
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • Гид, говорящий на английском и немецком языках, доступен каждый понедельник
  • Гид, говорящий на английском и французском языках, доступен каждый четверг
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 5 лет
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 86 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
20
3
10
2
2
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Н
24 окт 2021
(Россия)
Эти места стоит увидеть! Абсолютно не пожалела, что посетила данную экскурсию. Но, есть парочка минусов, которые нужно учесть - это ранний подъём (экскурсия начинается в 6.30) и долгая дорога на автобусе (три с половиной часа до порта, где происходит пересадка на корабль и откуда и начнётся самая интересная часть путешествия. Обратная дорога аналогична).
Однозначно рекомендую, но советую подготовиться (учесть минусы).
S
2 авг 2021
(Германия)
Экскурсия, которая стоит того, несмотря на довольно долгую поездку. Нас подобрали очень близко к нашему отелю. Наш гид был очень приятным и услужливым, хорошо все объяснил в автобусе. В промежутках делается остановка, чтобы можно было сходить в туалет или купить что-нибудь поесть. Для острова желательно надеть прочную обувь. Вы должны принести с собой напитки и еду. В остальном на лодке тоже есть что купить. В целом очень красивый остров. Должно быть видно
J
27 июля 2021
(Германия)
Безумно долгий тур, безусловно, стоит своих денег. Места, которые вы видите, нужно видеть. Почти как в кино. Могу порекомендовать это всем, кто хочет купаться, загорать и отдыхать. Кстати, на борту лодки очень вкусная еда. Мороженое, горячая еда, закуски, напитки. Так что обед в 7 евро того стоит, но не обязательно, потому что вы можете купить что угодно.

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