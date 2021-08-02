Взойдите на борт роскошного скоростного катамарана в порту Ираклиона и отправляйтесь в 2,5-часовое путешествие в Санторини. По прибытии совершите экскурсию по прекрасному острову на автобусе с кондиционером и послушайте информативные комментарии об истории одного из самых романтичных мест в Греции.

Посетите деревню Ия на самой северной оконечности острова, откуда открывается великолепный вид на типичные сине-белые дома на склоне холмов.

Продолжите своё путешествие в столице острова – город Фиру, где у вас будет свободное время для похода по магазинам или дегустации напитков в баре с видом на вулкан. Прогуляйтесь по пляжу с черным песком в Периссе или Периволосе перед тем, как отправиться в обратный путь в 17:45.