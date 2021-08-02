Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя красоту Санторини на борту автобуса с кондиционером
Полюбуйтесь уникальными видами, открывающимися в самой северной деревне Ия
Искупайтесь на пляже с черным песком в Периссе
Примите участие в дополнительной поездке на лодке к вулканической кальдере
Взойдите на борт роскошного скоростного катамарана в порту Ираклиона и отправляйтесь в 2,5-часовое путешествие в Санторини. По прибытии совершите экскурсию по прекрасному острову на автобусе с кондиционером и послушайте информативные комментарии об истории одного из самых романтичных мест в Греции.
Посетите деревню Ия на самой северной оконечности острова, откуда открывается великолепный вид на типичные сине-белые дома на склоне холмов.
Продолжите своё путешествие в столице острова – город Фиру, где у вас будет свободное время для похода по магазинам или дегустации напитков в баре с видом на вулкан. Прогуляйтесь по пляжу с черным песком в Периссе или Периволосе перед тем, как отправиться в обратный путь в 17:45.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча и высадка на автобусе в отелях в Агиос Николаосе, Элунде, районе Ираклиона, Сталисе, Херсонисосе, Амударе, Фоделе, Агии, Пелагии и Гувесе
Прогулка на скоростном катамаране до Санторини из порта Ираклиона
Автобусная экскурсия по острову Санторини
Гид в автобусе
Что не входит
Экскурсия на лодке по вулкану в Санторини, которую можно приобрести на месте за 16 евро
Еда и напитки
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Вам сообщат о деталях вашего трансфера по электронной почте. Пожалуйста, проверьте папку со спамом
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 141 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
Eleonora
2 авг 2021
(Германия)
Абсолютно рекомендуемая экскурсия! Получите всю информацию по электронной почте или при обмене ваучера в порту. Цена полностью оправдана: один паром стоит 140 евро, если ехать самостоятельно. На месте вас отвезут на автобусе с кондиционером и будет замечательный попутчик, который прекрасно говорит по-немецки и расскажет много информации и анекдотов. Однако не стоит связываться с ее рекомендациями ресторана: слишком дорого, слишком беспечно. Паром отправляется в 8:00, поэтому вам необязательно приходить в порт в 7:00. Я был там только в 7:40 утра, и у меня было достаточно времени, чтобы припарковаться, погасить ваучер и сесть на борт. Пребывание на месте: 1 час 40 минут в Ие (слишком мало) и 3 часа в Фире (вполне достаточно). Так как наш обратный паром опоздал на 30 минут, пришлось сделать небольшой объезд в небольшую деревню с красивой церковью на деревенской площади. Прибытие в Ираклион: 20:00.
V
Vijay
27 июля 2021
(Дания)
Было много туристов, сложно было найти гида из турфирмы. Гид был фантастическим, все знал, но она была одна, чтобы управлять, нужно больше людей на борту, чтобы помочь туристу в начале тура. После того, как мы вошли в корабль, все прошло гладко и хорошо. Было приятно получить, я рекомендую другим, но нужно только начало поездки, парковка доступна за 3 евро 24 часа:) Спасибо
M
Marie
24 июля 2021
(Франция)
Отличная экскурсия, которую нужно сделать абсолютно. После переправы из порта Ираклиона на остров на пароме (примерно два часа) мы садимся на наш автобус для этого замечательного визита. Лучший гид, говорящий по-французски без акцента, и благодаря своей страсти, своей гордости тем, что приехал с этого острова, ему удалось привлечь наше внимание и обогатить нас своей культурой. Спасибо, Маркос, за этот чудесный день, тоже благодаря тебе
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