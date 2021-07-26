Отправляйтесь в однодневный тур на необитаемый остров Хриси (Крисси). Полюбуйтесь островком с естественными кедровыми лесами и прекрасными песчаными пляжами.

Воспользуйтесь трансфером к живописному старому городку Иерапетра на южном берегу Крита. Взойдите на борт в порту Иерапетры и пересеките кристально чистые воды Ливийского моря. Если повезет, по пути вы сможете понаблюдать за дельфинами. Наконец, вы высадитесь на Хриси, который также называют Золотым островом.

Полюбуйтесь девственной природой в этом райском уголке с неповторимой флорой и фауной. Погуляйте по естественному кедровому лесу, наслаждаясь тишиной и покоем, побывайте в краю дюн и солончаков, кораллов и ракушек.