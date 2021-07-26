Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси

Побывайте на необитаемом острове Хриси и полюбуйтесь девственной природой

4.1
79 отзывов
В группе
до 100 чел.
Побывайте на необитаемом острове Хриси и полюбуйтесь девственной природой.

Переправьтесь через кристально чистые воды Ливийского моря и познакомьтесь с неповторимой флорой и фауной острова.
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Из Ираклиона: однодневная поездка на остров Хриси
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Побывайте на потрясающем необитаемом острове недалеко от Крита с золотыми песчаными пляжами и естественными кедровыми лесами
  2. Полюбуйтесь невероятной голубой водой во время прогулки по Ливийскому морю
  3. Посетите скалистый вулканический остров и полюбуйтесь живописными дюнами, а также руинами и остатками древних жилищ
Отправляйтесь в однодневный тур на необитаемый остров Хриси (Крисси). Полюбуйтесь островком с естественными кедровыми лесами и прекрасными песчаными пляжами.
Воспользуйтесь трансфером к живописному старому городку Иерапетра на южном берегу Крита. Взойдите на борт в порту Иерапетры и пересеките кристально чистые воды Ливийского моря. Если повезет, по пути вы сможете понаблюдать за дельфинами. Наконец, вы высадитесь на Хриси, который также называют Золотым островом.
Полюбуйтесь девственной природой в этом райском уголке с неповторимой флорой и фауной. Погуляйте по естественному кедровому лесу, наслаждаясь тишиной и покоем, побывайте в краю дюн и солончаков, кораллов и ракушек.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокатитесь в современном автобусе с кондиционером
  • Гид
Что не входит
  • Билет на лодку (15 евро взрослые, дети 8 евро)
  • Местный налог (1 евро)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Купальный костюм
  • Защитная маска, платок или шарф
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные
  • Полотенце
Важная информация
  • Пожалуйста, возьмите с собой купальные принадлежности, фотоаппарат и легкую одежду
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 79 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
30
3
12
2
2
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
26 июля 2021
(Бельгия)
Прогулка прошла нормально. Мы остались очень довольны хозяином Еленой. Она свободно говорила на многих языках и была очень любезна. Поездка на остров менее увлекательна, потому что вы находитесь на пароме с большим количеством людей, и вам нужно постоянно носить маску. Оказавшись там, у вас будет 4 часа свободного времени, но, поскольку на острове ничего нет, это довольно долго. Так что лучше всего подготовиться к этому, взяв с собой книгу или что-нибудь еще. Вид и пляжи были очень хорошими.
E
9 июня 2021
(Великобритания)
Это ПРЕКРАСНЫЙ день! Честно говоря, это как частный затерянный остров, и пляж так захватывает дух, море настолько чистое и чистое, что оно чудесно. Несколько вещей, о которых следует помнить - Вы должны принести наличные в эту поездку, вы должны заплатить за билет на лодку по прибытии - ДОЛЖНЫ купить / упаковать еду и напитки, так как на пляжном острове абсолютно ничего нет и становится очень жарко - Пляж красивый, но немного каменистый, так что вы можете взять с собой защитную морскую обувь, если хотите, так как это может быть немного болезненно для ног - Убедитесь, что вы не пропустите путешествие на лодке обратно, и это стоит целое состояние, чтобы вернуть такси и приходи немного пораньше, чтобы занять хорошее место на обратном пути к тренеру. Это ключевые вещи, которые я бы посоветовал:)
S
5 сен 2021
(Германия)
Absolut klares Wasser, toller Strand, Insel ist auch sauber! Leider war die Anfahrt sehr lange, da wir das erste Hotel waren und ca. 15 weitere Stops und einen Buswechsel machen mussten…
Nette Reisebegletung, alles gut und straff organisiert. Ein bisschen Zeit zum shoppen an Land wäre schön gewesen.

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