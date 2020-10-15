Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в живописной Элунде на берегах залива Мирабелон
Осмотрите остров Спиналонга и венецианскую крепость
Искупайтесь и оцените обед-барбекю
Прогуляйтесь по извилистым переулкам города Агиос Николаос
Ваше путешествие начнется из Ираклиона и продолжится вдоль живописного северо-восточного побережья через ущелье Святого Георгия, после чего вы попадете в небольшой рыбацкий городок Элунда. Сегодня Элунда это популярный курорт, роскошные белые пляжи которого часто посещают знаменитости. Оттуда совершите круиз на маленький остров Спиналонга.
Оцените разнообразную историю и культуру Спиналонги. В древнегреческие времена остров служил естественной защитой города Олус. Позже в разные периоды здесь укрывались сарацинские пираты, находилась венецианская крепость и жили турки.
После экскурсии по острову отправляйтесь к небольшой песчаной пиратской бухте Колокита и бросьте там якорь. Искупайтесь в кристально чистой воде, а затем оцените вкусное барбекю на борту. Потом судно доставит вас обратно в Элунду, где вы сядете на автобус, чтобы добраться до живописного города Агиос Николаос. Сделайте покупки, исследуйте город и полюбуйтесь на бездонное озеро. По окончании тура автобус доставит вас до Ираклиона.
Ответы на вопросы
Что входит
Сбор и высадка на главном шоссе
Трансфер в обе стороны на автобусе
Экскурсия с англоговорящим гидом по Спиналонге
Что не входит
Билет на лодку с барбекю (10 евро для взрослых, 5 евро для детей в возрасте 4-11 лет)
Входные билеты на остров Спиналонга
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Купальный костюм
Наличные
Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
После бронирования туроператор отправит вам электронное письмо с точным временем трансфера
Билет на посещение Спиналонги стоит 8€ для взрослого и 4€ для студентов и пожилых людей. Дети до 18 лет пропускаются бесплатно
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 82 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Rebecca
15 окт 2020
(Германия)
Хороший тур! Гид Ранджа очень хорошо показал нам через Tqg. На Спиналонге мы приняли участие в туре, проехали около получаса и хотели бы продлиться немного дольше, после чего нам разрешили исследовать остров. Действительно хорошо там! Лучше всего было сесть на лодку со Спиналонги обратно в Элунду, мы снова остановились, и нам разрешили прыгнуть в воду с лодки - уникальный опыт! В автобусе и на лодке соблюдались меры гигиены, в целом тур нам понравился.
P
Patrick
23 авг 2019
(Нидерланды)
Хорошо организовано. На корабле было очень много работы, особенно с барбекю. Но все прошло более гладко, чем я думал, несмотря на толпу. Пришлось ждать от 45 минут до часа, прежде чем корабль отправится в первый раз из-за опоздавших. Гиды были на высшем уровне и полны энтузиазма, водитель автобуса, остров и пляж Колокита очень красивы (остерегайтесь морских ежей на маленьких камнях вдоль пляжа). Мы не чувствовали себя последним городом, в который вы пойдете (день был довольно длинным).
B
Bic
16 июля 2019
(США)
Место встречи было немного запутанным, если бы они не забрали вас напрямую. Предпочитайте следующий раз, вместо того, чтобы давать вам карту, укажите точный адрес. Я бы предпочел указать одну цену за все, вместо стоимости экскурсии, а затем добавить дневную стоимость еды и лодки. Кроме того, насколько я понимаю, за вход в замок была внесена дополнительная плата. Предложите им продавать билеты либо на лодке, чтобы не стоять в очереди, что занимает от 15 до 20 минут в зависимости от того, насколько они заняты. Делает вход внутрь более плавным и быстрым. Эманула и Димитриос были великолепны и предоставили отличный сервис.
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