Ваше путешествие начнется из Ираклиона и продолжится вдоль живописного северо-восточного побережья через ущелье Святого Георгия, после чего вы попадете в небольшой рыбацкий городок Элунда. Сегодня Элунда это популярный курорт, роскошные белые пляжи которого часто посещают знаменитости. Оттуда совершите круиз на маленький остров Спиналонга.

Оцените разнообразную историю и культуру Спиналонги. В древнегреческие времена остров служил естественной защитой города Олус. Позже в разные периоды здесь укрывались сарацинские пираты, находилась венецианская крепость и жили турки.

После экскурсии по острову отправляйтесь к небольшой песчаной пиратской бухте Колокита и бросьте там якорь. Искупайтесь в кристально чистой воде, а затем оцените вкусное барбекю на борту. Потом судно доставит вас обратно в Элунду, где вы сядете на автобус, чтобы добраться до живописного города Агиос Николаос. Сделайте покупки, исследуйте город и полюбуйтесь на бездонное озеро. По окончании тура автобус доставит вас до Ираклиона.