Как добраться до Кавалы на самолёте
В Кавале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kavala International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кавалы
- Мегас Александрос KVAKavala International Airport
Самые дешёвые билеты в Кавалу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 360
|1ч
|10.01.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|7 084
|18ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|8 717
|39ч 35м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|8 809
|14ч (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|9 718
|12ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|10 086
|18ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|14 419
|45ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кавалы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кавалы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Будапешт и Крит
- 14.10.202029.10.2020
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