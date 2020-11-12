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Как добраться до Кавалы на самолёте

В Кавале 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kavala International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кавалы

  1. Мегас Александрос KVA
    Kavala International Airport

Самые дешёвые билеты в Кавалу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇬🇷Афин4 360
10.01.2021из 🇷🇴Бухареста7 08418ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Кёльна8 71739ч 35м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга8 80914ч (⇵2)
18.12.2020из 🇪🇸Мадрида9 71812ч (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа10 08618ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне14 41945ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кавалы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Будапешт и Крит

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кавалы