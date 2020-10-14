Как добраться до Кефалинии на самолёте
В Кефалинии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kefallinia Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кефалинии
- Аргостолион EFLKefallinia Airport
Самые дешёвые билеты в Кефалинию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 906
|22ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 709
|37ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|5 911
|22ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|6 833
|27ч 5м (⇵1)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|7 904
|50ч 45м (⇵2)
|10.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|8 842
|10ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|9 116
|16ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|11 534
|39ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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