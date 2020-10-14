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Как добраться до Кефалинии на самолёте

В Кефалинии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kefallinia Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кефалинии

  1. Аргостолион EFL
    Kefallinia Airport

Самые дешёвые билеты в Кефалинию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇱🇹Вильнюса3 90622ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇬🇷Афин4 70937ч 10м (⇵2)
14.11.2020из 🇬🇧Лондона5 91122ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇦🇹Вены6 83327ч 5м (⇵1)
20.01.2021из 🇷🇺Москвы7 90450ч 45м (⇵2)
10.07.2021из 🇺🇦Киева8 84210ч 55м (⇵1)
05.11.2020из 🇬🇧Манчестера9 11616ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇷Родоса11 53439ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

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