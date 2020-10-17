Как добраться до Корфу на самолёте
В Корфу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ioannis Kapodistrias Airport» вам не избежать
Список аэропортов Корфу
- Иоанис Каподистриас CFUIoannis Kapodistrias Airport
Самые дешёвые билеты в Корфу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 362
|2ч 50м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 271
|2ч 35м
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 616
|2ч 30м
|23.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 753
|27ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 006
|30ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 129
|21ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 725
|38ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 241
|36ч 5м (⇵2)
|07.04.2021
|из 🇦🇹Вены
|4 301
|44ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|4 398
|43ч 15м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 908
|14ч 35м (⇵1)
|24.05.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 010
|35ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 094
|5ч 35м
|09.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|5 982
|43ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 072
|27ч 15м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|6 377
|42ч 20м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|6 447
|16ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|6 709
|28ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|6 979
|34ч 40м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇬🇷Санторини
|7 265
|25ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|7 282
|41ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|7 464
|20ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|8 372
|43ч 45м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇬🇷Коса
|8 749
|25ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|9 067
|24ч 15м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|9 173
|32ч 55м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|9 413
|20ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|10 663
|20ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|11 362
|32ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|11 489
|44ч 5м (⇵2)
|12.04.2021
|из 🇷🇺Казани
|11 864
|33ч 5м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|12 705
|47ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|25 805
|23ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Корфу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Корфу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Афины, Дюссельдорф, Милан и Митилини
- 11.11.202016.11.2020
- 18.10.202026.10.2020
- 28.07.202118.08.2021
- 11.11.202016.11.2020
- 21.10.202024.10.2020
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