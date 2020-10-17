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Как добраться до Корфу на самолёте

В Корфу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ioannis Kapodistrias Airport» вам не избежать

Список аэропортов Корфу

  1. Иоанис Каподистриас CFU
    Ioannis Kapodistrias Airport

Самые дешёвые билеты в Корфу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇱🇹Вильнюса1 3622ч 50м
15.10.2020из 🇩🇪Дортмунда2 2712ч 35м
24.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 6162ч 30м
23.10.2020из 🇱🇻Риги2 75327ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇬🇷Афин3 00630ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇴Бухареста3 12921ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇪Берлина3 72538ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Киева4 24136ч 5м (⇵2)
07.04.2021из 🇦🇹Вены4 30144ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Кракова4 39843ч 15м (⇵2)
26.10.2020из 🇵🇱Варшавы4 90814ч 35м (⇵1)
24.05.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 01035ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа5 0945ч 35м
09.11.2020из 🇮🇹Бари5 98243ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Москвы6 07227ч 15м (⇵2)
19.11.2020из 🇳🇱Эйндховена6 37742ч 20м (⇵2)
03.11.2020из 🇬🇧Лондона6 44716ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇪🇸Барселоны6 70928ч 50м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇪Таллина6 97934ч 40м (⇵2)
07.01.2021из 🇬🇷Санторини7 26525ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇫🇷Марселя7 28241ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇧Манчестера7 46420ч (⇵2)
08.11.2020из 🇲🇩Кишинёва8 37243ч 45м (⇵2)
24.12.2020из 🇬🇷Коса8 74925ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Тюмени9 06724ч 15м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇪Дрездена9 17332ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇵🇱Гданьска9 41320ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Ганновера10 66320ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇾Минска11 36232ч 30м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇷Антальи11 48944ч 5м (⇵2)
12.04.2021из 🇷🇺Казани11 86433ч 5м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Геленджика12 70547ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Самары25 80523ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Корфу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амстердам, Афины, Дюссельдорф, Милан и Митилини

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Корфу

Остров Корфу — описание, карта, природа, отдых
Остров Корфу — описание, карта, природа, отдых