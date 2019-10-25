Ваш прекрасный день начнется после вашего отъезда из городского порта Корфу или порта Лефкимми, в зависимости от того, какой порт является ближайшим к вам. Капитан и команда встретят вас и помогут со всем, что вам может понадобиться на протяжении всей поездки. Первая остановка будет в исторической пещере Папаниколис, где у вас будет несколько минут, чтобы сделать несколько снимков и услышать историю пещеры.

Вторая остановка будет на пляже Голубая лагуна. У вас есть целый час, чтобы насладиться прекрасным пляжем, поплавав с маской или просто наслаждаясь прекрасным видом, если вы не хотите плавать. Третьей остановкой будет пляж Белла Врака, где вы сможете продолжить купание.

Последняя остановка дня будет на материковой части Греции, где у вас будет 45 минут, чтобы исследовать небольшую рыбацкую деревню Сивота. Наслаждайтесь свободным временем, чтобы прогуляться по деревне, выпить хороший кофе или даже мороженое, если хотите. Позже лодка вернет вас на остров Корфу.