Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз

Голубая лагуна - это греческие Карибы! Загляните внутрь пещеры

4.2
262 отзыва
В группе
до 100 чел.
Голубая лагуна — это греческие Карибы! Загляните внутрь пещеры и посетите два красивых пляжа, чтобы искупаться и понырять! Полюбуйтесь видами и посетите материковую часть Греции.

Этот тур отлично подходит для семейного отдыха!
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Голубая лагуна и Сивота: однодневный круиз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите знаменитую пещеру Папаниколис и поплавайте в Голубой лагуне
  2. Осмотрите красивые уединенные бухты и поныряйте на пляже Белла Врака
  3. Отдохните на борту корабля и насладитесь великолепным видом
  4. Побывайте в поселке Сивота на материковой части Греции
Ваш прекрасный день начнется после вашего отъезда из городского порта Корфу или порта Лефкимми, в зависимости от того, какой порт является ближайшим к вам. Капитан и команда встретят вас и помогут со всем, что вам может понадобиться на протяжении всей поездки. Первая остановка будет в исторической пещере Папаниколис, где у вас будет несколько минут, чтобы сделать несколько снимков и услышать историю пещеры.
Вторая остановка будет на пляже Голубая лагуна. У вас есть целый час, чтобы насладиться прекрасным пляжем, поплавав с маской или просто наслаждаясь прекрасным видом, если вы не хотите плавать. Третьей остановкой будет пляж Белла Врака, где вы сможете продолжить купание.
Последняя остановка дня будет на материковой части Греции, где у вас будет 45 минут, чтобы исследовать небольшую рыбацкую деревню Сивота. Наслаждайтесь свободным временем, чтобы прогуляться по деревне, выпить хороший кофе или даже мороженое, если хотите. Позже лодка вернет вас на остров Корфу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в центральных точках острова Корфу (в зависимости от выбранного варианта)
  • Экскурсия на корабле с многоязычным гидом
  • Бар на лодке
Что не входит
  • Полотенца
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Трансфер начинается за 1,5 часа до отправления круиза и осуществляется от центральных точек главных районов острова Корфу
  • Возьмите купальный костюм, солнцезащитное средство, полотенце, шляпу и деньги на личные расходы
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 262 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
99
3
35
2
11
1
8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
25 окт 2019
(Великобритания)
Великолепный день, большое спасибо.
Заказывали круиз для 2х взрослых и 2х детей с трансфером. Большой комфортабельный автобус забрал нас из отеля и доставил в порт.
На судне была замечательная атмосфера, капитан - профессионал своего дела, прекрасный общительный гид, бармены, отлично подобранная музыка, много еды, напитки. Люди общались, пели, танцевали! Судно не качало, мы ощущали себя комфортно. Поездка подходит для людей любого возраста, даже для совсем малышей. Остановки во время пути были достаточно длинные по времени, люди имели возможность поплавать, посмотреть рыбок, сделать красивые фотографии. В деревне успели посетить местный антикварный магазин, попровать домашнее мороженое.
B
30 авг 2019
(Великобритания)
Это был отличный день с семьей. Мы увидели прекрасную голубую лагуну Корфу и многие другие места. Экипаж был восхитительным, все они были полезными и очень добрыми Я определенно рекомендую это для людей, которые любят путешествовать по морям, так как вы можете увидеть много прекрасных рыб и заняться сноркелингом. В целом удивительный опыт прекрасных морей Корфу!!
E
28 авг 2019
(Великобритания)
Действительно хороший день, чтобы получить 5/5, я бы поменял 1. Зависание около 20 минут на автобусе утром 2. Больше в Сивоте с более коротким перерывом на обед В этот прекрасный день, кроме вкусного обеда (жареная курица, салат Цасики, хлеб & вино). Сивота прекрасна, и мы действительно наслаждались остановками для плавания. Будет использовать этот комментарий снова.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Корфу

👥Групповые🥰Романтические🎧АудиогидыЛетоТематические турыМероприятияСемейные мероприятияПрирода и приключенияПрирода и пейзажиСмотровые площадкиКруизы и водные турыПарусные катера и яхтыВодные виды спортаАренда и прокатКатера и яхтыЛучшие 10КоллекцииМаршрутHigh-risk activitiesЭкскурсии по садам и паркамТуры для соло-путешественниковКруизы на дауГрупповые мероприятияМероприятия на свежем воздухеТолько для взрослыхОтдых на водеСезонные и праздничные турыЛюбовь и особые случаиДень святого ВалентинаПляжные турыОсеньСноркелингНациональные паркиПриродные достопримечательности и национальные паркиМедовый месяцЭкстремальные виды спортаЛагуныИсследование пещерВодные🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Корфу

Винодельни Крита
Индивидуально
для 3 чел.
260
за 1-3 чел.
Винодельни Крита
Винный тур на Крите - это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактикуетесь
По желанию туристов в любой день по запросу. .
Обзорная экскурсия по острову Корфу
Индивидуально
для 4 чел.
380
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Корфу
В путешествии мы увидим императорский дворец, посетим мужской монастрь и узнаем как связан был с этими местами Ф
По договорёности
Путешествие на яхте по Критскому морю
Индивидуально
для 6 чел.
1 000
за 1-6 чел.
Путешествие на яхте по Критскому морю
⛴ Водные
🛥 На яхте
Побалуйте себя плаванием в кристально чистых водах острова Крит на паруснике, выбрав понравившийся вам маршрут
По желанию туристов в любой день по запросу. .
По святым местам Корфу
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
250
за 1-4 чел.
По святым местам Корфу
🚗 На машине
Посетить знаковые монастыри острова и погрузиться в их богатую историю
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Красочный Корфу
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
16
280
за 1-4 чел.
Красочный Корфу
🚗 На машине
Полюбоваться видами с лучших точек, «поохотиться» на самолеты и взглянуть на остров глазами местных
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Дикий запад Корфу
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
222
за 1-4 чел.
Дикий запад Корфу
🚗 На машине
Увидеть остров с необычных ракурсов, узнать его историю и получить в подарок фотоальбом!
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Большое путешествие по Корфу
Индивидуально
для 4 чел.
5
37
300
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Корфу
🚗 На машине
Узнать остров от и до на автомобильной экскурсии
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Весь Крит за один день
Индивидуально
для 3 чел.
280
за 1-3 чел.
Весь Крит за один день
Вы начнете свое путешествие с центра Минойской культуры - Кносского дворца,
Ежедневно по договоренности

Corfu Cruises проводит ещё 1 экскурсию

Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Круиз
в группе до 100 чел.
3.9
574
11ч
3 063
за 1 чел.
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
⛴ Водные
Посетите острова Пакси и Андипакси во время круиза с острова Корфу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Корфу. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Корфу
🇬🇷