Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите знаменитую пещеру Папаниколис и поплавайте в Голубой лагуне
Осмотрите красивые уединенные бухты и поныряйте на пляже Белла Врака
Отдохните на борту корабля и насладитесь великолепным видом
Побывайте в поселке Сивота на материковой части Греции
Ваш прекрасный день начнется после вашего отъезда из городского порта Корфу или порта Лефкимми, в зависимости от того, какой порт является ближайшим к вам. Капитан и команда встретят вас и помогут со всем, что вам может понадобиться на протяжении всей поездки. Первая остановка будет в исторической пещере Папаниколис, где у вас будет несколько минут, чтобы сделать несколько снимков и услышать историю пещеры.
Вторая остановка будет на пляже Голубая лагуна. У вас есть целый час, чтобы насладиться прекрасным пляжем, поплавав с маской или просто наслаждаясь прекрасным видом, если вы не хотите плавать. Третьей остановкой будет пляж Белла Врака, где вы сможете продолжить купание.
Последняя остановка дня будет на материковой части Греции, где у вас будет 45 минут, чтобы исследовать небольшую рыбацкую деревню Сивота. Наслаждайтесь свободным временем, чтобы прогуляться по деревне, выпить хороший кофе или даже мороженое, если хотите. Позже лодка вернет вас на остров Корфу.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча в центральных точках острова Корфу (в зависимости от выбранного варианта)
Экскурсия на корабле с многоязычным гидом
Бар на лодке
Что не входит
Полотенца
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Трансфер начинается за 1,5 часа до отправления круиза и осуществляется от центральных точек главных районов острова Корфу
Возьмите купальный костюм, солнцезащитное средство, полотенце, шляпу и деньги на личные расходы
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 262 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Juri
25 окт 2019
(Великобритания)
Великолепный день, большое спасибо. Заказывали круиз для 2х взрослых и 2х детей с трансфером. Большой комфортабельный автобус забрал нас из отеля и доставил в порт. На судне была замечательная атмосфера, капитан - профессионал своего дела, прекрасный общительный гид, бармены, отлично подобранная музыка, много еды, напитки. Люди общались, пели, танцевали! Судно не качало, мы ощущали себя комфортно. Поездка подходит для людей любого возраста, даже для совсем малышей. Остановки во время пути были достаточно длинные по времени, люди имели возможность поплавать, посмотреть рыбок, сделать красивые фотографии. В деревне успели посетить местный антикварный магазин, попровать домашнее мороженое.
B
Binod
30 авг 2019
(Великобритания)
Это был отличный день с семьей. Мы увидели прекрасную голубую лагуну Корфу и многие другие места. Экипаж был восхитительным, все они были полезными и очень добрыми Я определенно рекомендую это для людей, которые любят путешествовать по морям, так как вы можете увидеть много прекрасных рыб и заняться сноркелингом. В целом удивительный опыт прекрасных морей Корфу!!
E
Ewan
28 авг 2019
(Великобритания)
Действительно хороший день, чтобы получить 5/5, я бы поменял 1. Зависание около 20 минут на автобусе утром 2. Больше в Сивоте с более коротким перерывом на обед В этот прекрасный день, кроме вкусного обеда (жареная курица, салат Цасики, хлеб & вино). Сивота прекрасна, и мы действительно наслаждались остановками для плавания. Будет использовать этот комментарий снова.