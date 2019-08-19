С вашим дневным пропуском на этот hop-on hop-off тур вы узнаете об истории Корфу и главных достопримечательностях города с помощью многоязычных комментариев, доступных на 8 языках.

На 60-минутном маршруте Канони вы пройдете мимо большинства достопримечательностей и памятников города. Ваш билет дает вам возможность исследовать достопримечательности города на досуге и в удобном для вас темпе.

Вы увидите такие достопримечательности, как Старый город, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Старая и Новая Крепость, а также Дворец Святого Михаила и Святого Георгия. Полюбуйтесь венецианскими особняками и зданиями, окрашенными в воду, с их характерным цветом охры. См. Понтиконисский остров и монастырь Панагия Влахерна.

Исследуйте многочисленные переулки и узкие улочки, сады и красивые площади, такие как Боскето и Спианада. Полюбуйтесь архитектурой церквей, театров, музеев и величественных особняков. В торговом центре вы найдете множество уникальных магазинов, а также множество кафе, баров и ресторанов.

Остановки тура:

Канони тур

Остановка 1 - Новый порт Корфу - главные ворота.

Остановка 2 - Канони.

Остановка 3 - Дворец Мон Репо.

Остановка 4 - Анемомилос.

Остановка 5 - Площадь Спианада.

Остановка 6 - Площадь Спилия.

Остановка 7 - Старый порт.