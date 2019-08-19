Остров Корфу: тур на экскурсионном автобусе hop-on hop-off

Обзорная экскурсия по Корфу - идеальный способ осмотреть главные достопримечательности

3.8
113 отзывов
В группе
до 50 чел.
Обзорная экскурсия по Корфу – идеальный способ осмотреть главные достопримечательности.

Прокатитесь на двухэтажном автобусе и выходите на любой из остановок по маршруту.

Воспользуйтесь наушниками, чтобы послушать об истории и знаковых местах города.
Остров Корфу: тур на экскурсионном автобусе hop-on hop-off
Остров Корфу: тур на экскурсионном автобусе hop-on hop-off
Остров Корфу: тур на экскурсионном автобусе hop-on hop-off
Остров Корфу: тур на экскурсионном автобусе hop-on hop-off
Остров Корфу: тур на экскурсионном автобусе hop-on hop-off
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите главные достопримечательности Корфу в туре на автобусе hop-on hop-off
  2. Побывайте в Старом городе, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО
  3. Сделайте остановку и посетите монастырь Влахерна и исследуйте остров Понтикониси
С вашим дневным пропуском на этот hop-on hop-off тур вы узнаете об истории Корфу и главных достопримечательностях города с помощью многоязычных комментариев, доступных на 8 языках.
На 60-минутном маршруте Канони вы пройдете мимо большинства достопримечательностей и памятников города. Ваш билет дает вам возможность исследовать достопримечательности города на досуге и в удобном для вас темпе.
Вы увидите такие достопримечательности, как Старый город, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Старая и Новая Крепость, а также Дворец Святого Михаила и Святого Георгия. Полюбуйтесь венецианскими особняками и зданиями, окрашенными в воду, с их характерным цветом охры. См. Понтиконисский остров и монастырь Панагия Влахерна.
Исследуйте многочисленные переулки и узкие улочки, сады и красивые площади, такие как Боскето и Спианада. Полюбуйтесь архитектурой церквей, театров, музеев и величественных особняков. В торговом центре вы найдете множество уникальных магазинов, а также множество кафе, баров и ресторанов.

Остановки тура:

    Канони тур
    Остановка 1 - Новый порт Корфу - главные ворота.
    Остановка 2 - Канони.
    Остановка 3 - Дворец Мон Репо.
    Остановка 4 - Анемомилос.
    Остановка 5 - Площадь Спианада.
    Остановка 6 - Площадь Спилия.
    Остановка 7 - Старый порт.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Наушники с многоязычными комментариями
    Что не входит
    • Входные билеты для посещения достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Что взять с собой
    • Паспорт или удостоверение личности
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
    • Маршрут Канони курсирует с 9:00 до 18:00 каждые 15 минут, продолжительность - 60 минут
    • Маршрут Ахиллион (не работает до 2022 года) работает с 9:30 до 13:30 каждые 60 минут, продолжительность - 90 минут
    • В дни, когда круизное судно находится в порту, будет работать только маршрут Канони
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    3.8
    Основано на 113 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    S
    19 авг 2019
    (Греция)
    Было сказано, что первый автобус уехал в 9:00 утра и ходил каждые 15-20 минут. Я ждал более 30 минут, пока автобус остановился. Когда его спросили, ему сказали, что это первый автобус. Затем мне пришлось обменять свой билет на смартфон на обычный билет на сайте, который я нашел что-то особенное. Я честно ожидал больше информации о наушниках; половину времени была только музыка. Мне очень понравилась система переключения между участками.
    E
    21 окт 2019
    (США)
    Это был лучший способ увидеть город. Водитель был хорошо осведомлен и позаботился о том, чтобы я выехал туда, куда я хотел, и знал, где можно вернуться в автобус. Образовательная ценность аудио тура бесценна, и город был настолько красив!
    J
    14 окт 2019
    (США)
    Очень хорошая поездка по городу, но показалось слишком коротким.

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