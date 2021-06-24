Отправляйтесь от острова Керкира (Корфу) к великолепным островам Пакси и Андипакси, которые известны своими винами и живописными пляжами. Побывайте в старинных скальных пещерах и полюбуйтесь красивыми пейзажами.

Во время этого круиза на день вы посетите остров Андипакси, на котором находится один из самых красивых пляжей Средиземного моря. Оцените контраст красивого золотого побережья и кристальной голубой воды.

Искупайтесь в Гайосе, административном центре острова Пакси. Исследуйте этот маленький городок в свободное время. Сделайте покупки в сувенирных магазинах, перекусите или охладитесь мороженым.