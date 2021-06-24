Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу

Посетите острова Пакси и Андипакси во время круиза с острова Корфу

3.9
574 отзыва
Круиз
в группе до 100 чел.
Посетите острова Пакси и Андипакси во время круиза с острова Корфу.

Исследуйте морские пещеры на корабле, остановитесь, чтобы поплавать, и хорошо проведите время в Гайосе.
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Пакси, Антипакси и Голубые пещеры: круиз на день с Корфу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените красоту островов Пакси и Андипакси во время круиза на день
  2. Посетите морские пещеры и идеальные пляжи
  3. Исследуйте городок Гайос и сделайте покупки
Отправляйтесь от острова Керкира (Корфу) к великолепным островам Пакси и Андипакси, которые известны своими винами и живописными пляжами. Побывайте в старинных скальных пещерах и полюбуйтесь красивыми пейзажами.
Во время этого круиза на день вы посетите остров Андипакси, на котором находится один из самых красивых пляжей Средиземного моря. Оцените контраст красивого золотого побережья и кристальной голубой воды.
Искупайтесь в Гайосе, административном центре острова Пакси. Исследуйте этот маленький городок в свободное время. Сделайте покупки в сувенирных магазинах, перекусите или охладитесь мороженым.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на борту, говорящий на разных языках
  • Бар на судне
  • Опытные капитан и команда
  • Возможность трансфера от/до порта (трансфер от места встречи в центре)
Что не входит
  • Полотенца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Купальный костюм
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • В зависимости от выбранного варианта тура вы можете добраться до порта самостоятельно или с помощью трансфера от места встречи рядом с вашим отелем
  • Во время бронирования укажите название и расположение отеля. Вы получите электронное письмо с местом встречи и деталями трансфера
  • Трансфер начинается за 1,5 часа до отправления корабля. Обратный трансфер занимает столько же времени
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 574 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
221
4
164
3
109
2
47
1
33
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
24 июня 2021
(Франция)
Поездка на острова Паксос и Антипаксос была немного долгой (3 часа на выезд и 3 часа на возвращение), но оно того стоило, чтобы увидеть бирюзовые воды острова Антипаксос. После этого мы смогли прогуляться по деревне Паксос в течение двух часов, что было неплохо. Члены лодки очень милые и улыбчивые. Они угостили нас небольшой демонстрацией греческого танца. Я рекомендую
L
30 сен 2019
(Германия)
-Слишком много людей. -У нас была польская группа, поэтому все сказанное на английском было переведено. Я даже думаю, что они получили больше информации, как мы сделали на английском языке. -Убедитесь, что вы готовы к целому однодневному путешествию, и у вас будет прохладный день после того, как вы закончите очень уставшим. Но в конце концов мы прекрасно провели время, и пейзажи, которые мы видели, были как ничто прежде, так что действительно сделайте это!
C
13 сен 2019
(Великобритания)
Прекрасный день от начала до конца. Экипаж дружественного корабля, у них даже есть барбекю для бога, но красивая бухта, в которой они останавливаются, чтобы мы могли плавать, - это просто что-то еще. Ветер немного поднялся на обратном пути, поэтому море было немного более мягким. Мы могли бы зайти внутрь, но намокнуть от брызг в некотором роде. Мы скоро высохли, когда приблизились к Корфу, и море немного сгладило.

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