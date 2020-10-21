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Летим в Кос

Как добраться до Коса на самолёте

В Косе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kos Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коса

  1. Кос KGS
    Kos Airport

Самые дешёвые билеты в Кос из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇮🇹Рима2 54525ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇬🇷Афин3 00614ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇧🇪Брюсселя4 90342ч 55м (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 64151ч (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Бодрума6 18144ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Мюнхена6 3772ч 45м
20.10.2020из 🇫🇷Парижа6 90151ч 25м (⇵2)
14.04.2021из 🇫🇷Марселя7 90223ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа7 98524ч 25м (⇵2)
24.04.2021из 🇷🇺Москвы9 94521ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Дрездена11 71632ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇭Цюриха12 18650ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇮Любляны15 80321ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Коса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Болонья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака и Салоники

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Коса