Как добраться до Коса на самолёте
В Косе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kos Airport» вам не избежать
Список аэропортов Коса
- Кос KGSKos Airport
Самые дешёвые билеты в Кос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 545
|25ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 006
|14ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|4 903
|42ч 55м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 641
|51ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|6 181
|44ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 377
|2ч 45м
|20.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 901
|51ч 25м (⇵2)
|14.04.2021
|из 🇫🇷Марселя
|7 902
|23ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|7 985
|24ч 25м (⇵2)
|24.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|9 945
|21ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|11 716
|32ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|12 186
|50ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|15 803
|21ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Коса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Коса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Болонья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака и Салоники
- 12.11.202020.11.2020
- 30.10.202030.11.2020
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