5 отзывов оставили туристы

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Чарующий западный Крит

Побывать в древних городах острова и проникнуться их атмосферой на групповой поездке из Ираклиона

4.2
5 отзывов
Александр
Александр – экскурсионное агентство из Крита
Крит хранит воспоминания о разных империях и республиках.

Хотите прикоснуться к его судьбе? Тогда отправляемся в путешествие на запад! Ханья, матерь критских городов, и Ретимно — место, где сплелись османское и венецианское прошлое Крита, откроют вам историю 📖 и культуру античного острова.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €38 за человека

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Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит

Что вас ожидает

Прогулка по Ханье
Знакомство с западом острова начнётся с города, который некогда был полисом минойской цивилизации. Я расскажу, почему в прошлом Ханью называли матерью критских городов, и покажу уцелевшие античные здания. Вы побываете в Старой части Ханьи, где находится средневековый порт, и отыщите здесь следы разных эпох — от турецких минаретов до венецианских площадей и особняков. Узнаете, что пережила в прошлом Ханья и как она живёт сегодня. Кроме того, мы побываем на знаменитом рынке Агора и прогуляемся по Новому городу.

Пейзажи озера Курнас
Следующая цель поездки — единственное пресноводное озеро Крита. Пышная зелень, высокие холмы, редкие виды птиц и животных — Курнас впечатлит вас своей умиротворённой живописностью. Вы сможете искупаться, отдохнуть на пляже или совершить променад по берегу. Мы поговорим об особенностях этого региона и его природы, обсудим местную кухню 🥧 и при желании пообедаем в ресторанчике, где вы попробуете критские лакомства.

Контрасты Ретимно
Ретимно — один из древнейших городов Крита, сохранивший следы османской и венецианской эпох. Вы поймёте, когда город 🏙️ пережил свой расцвет и в каких условиях находились его жители во времена Османской империи. Рассмотрите турецкие мечети, прогуляетесь 👣 у знаменитой крепости Фортецца, полюбуетесь венецианскими домами и проникнетесь духом Средневековья на узких улочках Старого города.

Кроме того, вы услышите об истории 📖 и культуре самого Крита. Разберётесь, какие известные личности связаны с ним и в чём особенности культуры и быта жителей греческого острова.

Организационные детали

  • Обед не включён в стоимость экскурсии 🧭 (~12-14 евро с человека).
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможен трансфер из курортов от Малии до Агии-Пелагии по пути следования из Ираклиона в Ханью.
Начало и место завершения
🚩 в фиксированной точке сбора
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит
Чарующий западный Крит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Не секрет, что турист видит город, куда он приехал, глазами гида, который открывает ему это место. Вот уже 23 года я живу на Крите и показываю этот остров туристам, с многими из которых мы потом становимся друзьями. Наша экскурсионная компания — одной из самых старых на острове. У нас свои программы, которые охватывают самые интересные места острова. Крит — это не курорт, это состояние души, и понять это может лишь тот, кто правильно его увидит!
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5 отзывов оставили туристы

2 октября 2019
За один день удалось узнать и посмотреть много интересного. Рекомендую для тех кто ограничен во времени, а хочет много и сразу.
3 августа 2019
Маршрут интересный - Ретимно, Ханья, пресноводное озеро Курнас. Начало поездки удобное, успеваешь в отеле позавтракать. В то же время при входе в автобус фирма каждому туристу вручает сухой паек, который позже оказывается очень даже полезным. Автобус комфортабельный, прекрасный водитель, большой мастер своего дела, езда быстрая, но безопасная, так что удовольствие получаешь в том числе и от самой дороги. Оба города данного маршрута интересны и достойны посещения. Теперь о некоторых отрицательных моментах. Экскурсия проходила на трех языках - английском, русском и польском. Двум девушкам гидам приходилось очень быстро излагать информацию, чтобы по возможности успеть ее всем сообщить, пока представляемый объект находится в поле зрения и виден из окна автобуса. Конечно, много информации при таком раскладе не сообщишь. Мне такая форма проведения экскурсии встретилась впервые и была необычна, хотя все можно понять. Если проводить отдельно экскурсию для туристов из России, отдельно для туристов из Польши и т. д., то на автобус людей не набралось бы. А так большой комфортабельный автобус. И туристам удобно, и фирме хорошо. Главное все же приятная дорога и красивые города. Второй отрицательный момент - это нехватка времени. В каждом из трех пунктов путешествия гиды с группой не ходили. Туристы сразу же отправлялись в свободное плавание. Если знать заранее эту особенность путешествия, можно было бы заранее подготовить индивидуальный маршрут к наиболее интересным объектам. Конечно, фирма дала каждому маленькую схему города, но разбираться в ней на ходу не очень просто. В Ретимно было всего 1. 5 часа, в Ханье - 2. 5. Хотелось бы побольше, но и это время позволило вкратце познакомиться и восхититься своеобразием застройки, архитектуры и колорита городов.. На озере 1 час: либо искупаться, либо покататься на катамаране, либо поесть. Вообщем все замечательно, только времени бы побольше.
25 июля 2019
Недавно мы вернулись с экскурсии с загадочным названием "Чарующий западный Крит". Ожиданий было много, так как и описание экскурсии, и многочисленные фотографии будоражили фантазию. Однако ожидаемого эффекта не было. Несомненным плюсом экскурсии стала очень хорошая организация мероприятия. Менеджер Александр отвечал на вопросы, был постоянно на связи. Гидом был не он, но все равно, наш гид, разговаривающий с кавказским акцентом, много нам поведал про нелёгкую жизнь греков-критян, об истории острова, об увлекательных вещицах. И, конечно, нам понравилось озеро с пресной водой Курнас, где можно было покататься на катамаранах и поплавать в чистой воде. Минусы программы несколько снизили оценку программы. Экскурсия была многочзычная, времени свободного было недостаточно, чтобы осмотреть хорошо хотя бы одну крепость, например, или музей. Сами обзорки по городам Ретимно и Ханьи были скомканным. Второй гид сказала, что у них юная компания, которая ещё в самом начале пути. Наверное, эти минусы от неопытности. Западный Крит стоит того, чтобы с ним познакомиться. Возможно, стоит предпочесть более камерную группу.
1 июня 2019
Все прекрасно. Никаких забегов по лавкам и хождения толпой. Комфортабельный автобус, очень приветливые и подкованные гиды. Много свободного времени на осмотри городов. Прекрасная таверна на озере (и очень дешевая!). Огромное Спасибо!
8 мая 2019
Александр гид от бога. Очень ему благодарны. Понравилось все.

Александр проводит ещё 1 экскурсию

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