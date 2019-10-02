5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по Ханье

Знакомство с западом острова начнётся с города, который некогда был полисом минойской цивилизации. Я расскажу, почему в прошлом Ханью называли матерью критских городов, и покажу уцелевшие античные здания. Вы побываете в Старой части Ханьи, где находится средневековый порт, и отыщите здесь следы разных эпох — от турецких минаретов до венецианских площадей и особняков. Узнаете, что пережила в прошлом Ханья и как она живёт сегодня. Кроме того, мы побываем на знаменитом рынке Агора и прогуляемся по Новому городу.

Пейзажи озера Курнас

Следующая цель поездки — единственное пресноводное озеро Крита. Пышная зелень, высокие холмы, редкие виды птиц и животных — Курнас впечатлит вас своей умиротворённой живописностью. Вы сможете искупаться, отдохнуть на пляже или совершить променад по берегу. Мы поговорим об особенностях этого региона и его природы, обсудим местную кухню 🥧 и при желании пообедаем в ресторанчике, где вы попробуете критские лакомства.

Контрасты Ретимно

Ретимно — один из древнейших городов Крита, сохранивший следы османской и венецианской эпох. Вы поймёте, когда город 🏙️ пережил свой расцвет и в каких условиях находились его жители во времена Османской империи. Рассмотрите турецкие мечети, прогуляетесь 👣 у знаменитой крепости Фортецца, полюбуетесь венецианскими домами и проникнетесь духом Средневековья на узких улочках Старого города.

Кроме того, вы услышите об истории 📖 и культуре самого Крита. Разберётесь, какие известные личности связаны с ним и в чём особенности культуры и быта жителей греческого острова.

Организационные детали