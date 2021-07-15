Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Крита

Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье

Проехать остров с севера на юг, пройти сквозь сказочные Белые Горы и отдохнуть на пляже Мармара

5
4 отзыва
В составе небольшой группы на комфортном минибусике вы приобщитесь к немассовому туризму и откроете чудесные места горного Крита, а также красоту его южного берега.

По пути будут истории о законах вендетты в местных деревушках, живописные ландшафты, купание в пещерных водоемах и обед в греческой таверне.
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье
Дикая природа Крита: ущелье Арадена и южное побережье

Экскурсия начинается в Ретимно

Что вас ожидает

Горный серпантин, колоритные деревушки и прохождение ущелья

Рано утром вы отправитесь из Ретимно и пересечете Крит с севера на юг по горному серпантину Белых Гор. У входа в ущелье Арадена проедете по самому высокому одноименному мосту острова и встретите две аутентичных деревни, всё ещё живущих по законам вендетты. Я расскажу о строительстве моста и познакомлю с историей вражды колоритных поселений. Вы посетите византийскую часовню у входа в ущелье, а после вас будет ждать трехчасовой поход сквозь живописные Белые Горы, который подарит вдохновляющие пейзажи диких ландшафтов, многолетних сосен и олеандров, источников, пещер и отвесных скал.

Побережье Ливийского моря — пещерные водоемы и обед в таверне

Три часа пролетят незаметно: наслаждаясь природой, ароматами зелени и пением птиц, вы выйдете к южному побережью Крита, на один из самых зрелищных пляжей острова — Мармара. Здесь вы сможете поплавать в лазурных и кристально чистых пещерных водоемах. А затем пообедаете в единственной таверне на пляже, где специально для смелых туристов, прошедших ущелье, готовят блюда греческой кухни из лучших местных продуктов и неизменно приносят в качестве комплимента графинчик раки. На этом путешествие подойдет к концу, и вы отправитесь с центрального района Хора Сфакион обратно в Ретимно.

Кому подходит экскурсия

  • Преданным любителям природы и походов горах.
  • Жителям мегаполисов, которые хотят на отдыхе почувствовать себя одним целым с природой.
  • Семьям с детьми любого возраста, если дети приучены к длительным прогулкам пешком.
  • Искателям приключений и необычных мест, до которых ещё не добрался массовый туризм.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на микроавтобусе в составе не более 7-ми участников
  • Трансфер из отеля в районе Ретимно входит в стоимость, остальные регионы по договорённости с доплатой
  • Лодка-такси (10€/человека) и обед в таверне оплачиваются отдельно
  • Так как вас ждёт поездка по горному серпантину, лучше перед экскурсией позавтракать, чтобы не укачивало. Если вы склонны к укачиванию, лучше заранее принять таблетку.

Что взять с собой

  • Походную спортивную обувь или горные ботинки
  • Скандинавские палки (если есть)
  • Воду
  • Солнцезащитные очки, головной убор и крем от загара.
  • Купальные принадлежности
🚩 Начало и место завершения: на ресепшене вашего отеля в Ретимно
Время проведения: в среду в 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Я проживаю на Крите чуть более 4-х лет, переехала на остров, выйдя замуж за местного жителя. До переезда строила карьеру переводчика в Украине, в связи с чем много путешествовала по разным странам. Объехав полмира и оказавшись на Крите, обнаружила, что этот остров сам по себе необъятная Вселенная: не остров и даже не страна, а больше! Обладая достаточными знаниями о качественном сервисе, открыла собственную компанию, чтобы проводить экскурсии по Криту. Мои гости говорят, что на экскурсии я как звезда на сцене — никто не вышел из моего бусика, не влюбившись в остров. Своей любовью к Криту я делюсь с путешественниками ежедневно, это мое призвание! Приглашаю и вас увидеть это сказочный край моими влюблёнными в него глазами!
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4 настоящих отзыва от туристов

А
15 июля 2021
Фантастическая экскурсия. Юлия очень позитивный человек, именно она сумела создать атмосферу приключения!
В
19 авг 2019
Были с сыном на экскурсии: живописное ущелье, идти не сложно, но нужна удобная обувь. Виды открываются красивейшие, а в завершении похода - один из лучших на Крите пляж Мармара с прозрачной водой и множеством гротов, в которых можно поплавать, и поездка на катере по южному побережью. Юлия много и интересно рассказывала, очень позитивный гид. Все четко по времени, при этом нет никакой спешки, отдохнули отлично! Отдельное спасибо нашему водителю Христосу за спокойное и мастерское вождение по серпантину!
А
16 июля 2019
Все было отлично организовано. Если вы не любите длительные и нудные поездки на больших автобусах в раскрученные места толпой и с ограничением времени, то вам сюда. Маленькая компания из 7 человек, комфортабельный автомобиль и заповедные уголки Крита. Увидеть остров своими глазами и полюбить его душой помогут маршруты гида Юлии.
С
17 мая 2019
Супер! Всем рекомендует! Получила огромное удовольствие. Но надо иметь ввиду, что это проход через ущелье и надо иметь спортивную одежду, чтоб не порвать джинсы или не поцарапать ноги, руки и конечно удобную, закрытую обувь. Лучше если это будут кроссовки. Это настоящее приключение, где мы спускались по канату и железной лестнице, подтягивались на руках и скатывались на попе. Но пусть это никого не смущает. Это настоящее приключение. И на выходе нас ожидал пляж и море, и конечно таверна, где можно снять напряжение и расслабиться:))

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