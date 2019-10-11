16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. История Ретимно — в «Великолепном веке»

Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал

Tatiana
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Tatiana – ваш гид
Я познакомлю вас с красивой и кровавой историей критского Ретимно через отсылки к сериалу «Империя Кёсем».

Вы увидите старинную архитектуру периода туркократии, узнаете о том, как непокорный Крит принимал захватчиков и как изменился облик города благодаря одному любвеобильному султану.

И даже если вы не поклонник турецких сериалов, поверьте: разбираться, где подлинные исторические события, а где мифы и вымысел, вам обязательно понравится.

Ведь делать это мы будем прямо среди «декораций» «Великолепного века»!
106 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
5
История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»

Что вас ожидает

Османы и венецианский облик города
Первым делом вы посетите городской порт и знаменитую крепость Фортеца, которая встречала турецкого неприятеля во время обороны Крита, и поймёте, каких усилий стоило османам покорение Ретимно. Мы пройдём по улочкам города, и вы заметите, как менялся его облик, когда турецкой рукой православные храмы перестраивались в мечети — вероломно, но эстетично! Вы восхититесь мечетью Нерадзе и Ретимненскими воротами, узнаете, чем отличаются венецианские арки от турецких и зачем балкон «сахниси» нужен в гареме. Утончённая архитектура Ретимно и главная улица древнего города Аркадиу, которые вы увидите на прогулке, никак не изменились за последние сто лет.

Исторические персонажи, интриги, гарем и хамам
История любого города — это не только его здания и памятники, но и жившие в нём в разные времена люди. Я расскажу вам о султане Ибрагиме и достоверно известных фактах о событиях в его гареме, о том, как он поступил со своим верным слугой Юсуфом Пашой и чем, кроме своей любвеобильности, знаменит этот правитель. Я раскрою вам тайну, кем была Турхан Султан, так внезапно появившаяся в сериале, и как повлиял на Ретимно приход к власти её сына Мехмеда. А сравнивать правду и вымысел, разбираясь в хитросплетениях монарших интриг, мы будем в настоящем турецком хамаме за чашкой ароматного кофе.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в крепость Фортеца — 4 евро для взрослых старше 18 лет; кофе — 2-3 евро.

История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»
История Ретимно — в «Великолепном веке»

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatiana
Tatiana
Я Татьяна, рада знакомству! Я ваш проводник и навигатор в океане информации о Крите, его жизни и традициях, интересных маршрутах, полезных советах и многом-многом другом. Я живу на Крите уже почти 20 лет и за это время прониклась культурой и атмосферой острова настолько, что могу смело назвать Крит второй родиной. Готова поделиться с вами секретами, рассказать, где интересно погулять, вкусно поесть и какие места посетить. Даже если вы приедете сюда в пятый или сотый раз, я найду, чем удивить вас.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 октября 2019
Мне всё очень понравилось, отличная экскурсия, прекрасный гид, не просто знающий своё дело, а любящий его!!
Учитывая, что с Татьяной я уже съездила в индивидуальный тур, в Ханью (если вдруг ещё кто-то не был или думает, то срочно надо брать!))
Поэтому в этой экскурсии я тоже не сомневалась, что она пройдёт так же интересно, как и предыдущая.
По дороге мы заехали на пляж, тк была информация о возможном появлении маленьких черепашек, жаль, что их мы не застали, малыши уже отправились в свой долгий, жизненный путь! Но зато мне показали невероятной красоты, белые песчаные лилии, которые я видела впервые!
Не смотря на то, что мы выехали во второй половине дня, не было никакой спешки, и всё самое интересное и самое главное я успела посмотреть!
Да! И ещё мне показали, как делают самую вкусную пахлаву! И угостили самым вкусным кофе)
Огромное спасибо Татьяне! Столько интересного, а ещё из главных для меня, достаточно легко запоминающаяся информация)
Я очень всем рекомендую Татьяну!!
Это мой лучший гид!
До следующих встреч!)
8 октября 2019
В данном случае для меня важнее стала даже не история Великолепного века, а возможность войти в новый для себя город со знающим человеком, заметить моменты, на которые я бы вряд ли обратила внимание, заглянуть в места, мимо которых прошла бы мимо, и в целом лучше понять остров, на который приехала впервые. Спасибо Татьяне за прекрасный день в Ретимно.
васильевы
25 сентября 2019
Хочу сказать огромное спасибо Татьяне за столь чудесно проведённый день. Внимательная, тактичная , образованная , позитивная и знающая ответы на все вопросы. Я влюбилась в этот город и улочки благодаря ей! Были семьёй с 2 маленькими детьми (5 и 7 лет), но даже им была интересна Экскурсия. Пока ехали на встречу пересекли практически весь город по главной улице и скептически подумали, что тут смотреть? Но Татьяна настолько изумительно открыла нам все улочки, дворики и достопримечательности , что равнодушным остаться просто невозможно! Очень рекомендую!
12 сентября 2019
Благодарим за высококлассных гидов!
10 сентября 2019
Мы были на Крите второй раз, но только побывав на экскурсии с Татьяной стали что-то о нем понимать. Экскурсия очень неторопливая, в ритме города. Восхитили детали, на которые пробегая мимо не обратишь внимание, люди-труженики. Очень интересно было наблюдать за процессом создания восточных сладостей в фамильной пекарне. Попробовать настоящее миндальное печенье с чашечкой кофе в хаммаме. Слушать историю города, историю Крита прогуливаясь по крепости. Конечно историю можно прочитать, фильмы можно посмотреть, но вы никогда не посмотрите на город глазами человека влюбленного в него и в Крит. А в конце экскурсии мы вообще получили бесценный подарок. Татьяна подвела нас к мастеру изготавливающего лиры.Видя наши довольные лица он спросил -" Хотите я Вам сыграю?" Он сыграл , да еще и спел. Инструмент звучал потрясающе. Мы были в восторге!!! Мы уже в Санкт-Петербурге,а воспоминания о Ретимно и прогулке с Татьяной вызывают невольное улучшение настроения. Спасибо огромное, Татьяна!!!
16 июля 2019
Мы очень довольны гидом и экскурсией. Прелесть пешеходной экскурсии в маленьком составе - внимание к деталям, которые в большой группе или на автобусе попросту не заметишь. Кроме того, гид всегда готов подстроиться под желание экскурсантов. Если хочется ощутить атмосферу Критских городов и узнать их историю, экскурсии с Татьяной - то, что нужно.
16 июля 2019
Прекрасная экскурсия! Погружение в историю Ретимно происходило сначала в тенистых аллеях крепости Фортецца и затем гуляя по цветущим узким улочкам города. Нам посчастливилось увидеть как мастерски готовят греческие сладости и насладиться освежающим фраппе в здании турецких бань.
Дочке 13 лет, слушала с большим интересом, экскурсию вспоминает и сейчас, как одну из самых интересных.
Татьяна, спасибо большое за прекрасный день в Ретимно!
26 июня 2019
Потрясающе провели время в общее с потрясающим человеком!
Алла
21 июня 2019
Добрый день! Могу отзыв писать только в вос_хвалительной ноте: замечательно провели время, душевно, познавательно, Татьяна замечательный рассказчик, увлекает историей, что не замечаешь как быстро пролетело время и наступил тот момент когда настала пора расставаться. Жаль, что заказала только одну экскурсию по Ретимнон, уверена что рассказ и экскурсия по Ханье была бы такой же увлекательной и великолепной. Рекомендую , рекомендую.
13 июня 2019
Спасибо. Принцип послевкусия существует. Холодными зимними вечерами будем вспоминать прогулки, беседы, посиделки с Татьяной. Всем рекомендую
Ещё 6 отзывов

Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

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