4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Не заблудиться в лабиринте

Мы посетим всемирно известный Кносский Дворец — Лабиринт Минотавра. Здесь трудился великий мастер Дедал, совершал подвиги Тесей, влюблялась Ариадна и гулял на свадьбе Миноса Посейдон. Вы узнаете и другие тайны дворца царя Миноса, правителя первой цивилизации Европы, а я помогу вам отличить миф от реальности.

Панорама гор

После мы отправимся к центру Диктейских гор, где сохранился самобытный, патриархальный образ Крита. С высоты откроется прекрасный вид на плато Лассити, центр сельского хозяйства Крита. Вы полюбуетесь на деревушки и монастыри, мельницы и фруктовые сады. А после в мужском монастыре Видьяни сможете приложиться к мощам святых, увидеть чудотворную икону «Неупиваемая чаша» и святой источник.

Колыбель бога и греческая кухня как миф

Мы посетим пещеру Диктеон Андрон на склоне священной горы: именно здесь родился бог-громовержец Зевс. По ступеням вы спуститесь к легендарному месту, где Рея, скрываясь от сурового мужа Крона, родила младенца. В мастерской гончара вы сможете своими руками сделать сувенир, а также приобрести традиционные критские изделия. А на обед мы попробуем блюда традиционной греческой кухни: в руках местных мастеров простые ингредиенты превращаются в шедевры!

По пути мы будем часто останавливаться, чтобы полюбоваться красотой природы острова и запечатлеть её на снимках.