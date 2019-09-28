4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить дворец Миноса и пещеру Зевса, услышать старинные предания и узнать о традициях острова

Евстафий
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Евстафий – ваш гид
На моей экскурсии вы окажетесь там, где происходили события многих легенд Древней Греции, — я расскажу, что скрывают стены Кносского дворца и пещера Зевса.

Любуясь видом с плато Лассити, вы услышите о местных традициях.

Попробуете себя в гончарном деле, а после насладитесь критской кухней.
85 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — в отеле
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита

Что вас ожидает

Не заблудиться в лабиринте
Мы посетим всемирно известный Кносский Дворец — Лабиринт Минотавра. Здесь трудился великий мастер Дедал, совершал подвиги Тесей, влюблялась Ариадна и гулял на свадьбе Миноса Посейдон. Вы узнаете и другие тайны дворца царя Миноса, правителя первой цивилизации Европы, а я помогу вам отличить миф от реальности.

Панорама гор
После мы отправимся к центру Диктейских гор, где сохранился самобытный, патриархальный образ Крита. С высоты откроется прекрасный вид на плато Лассити, центр сельского хозяйства Крита. Вы полюбуетесь на деревушки и монастыри, мельницы и фруктовые сады. А после в мужском монастыре Видьяни сможете приложиться к мощам святых, увидеть чудотворную икону «Неупиваемая чаша» и святой источник.

Колыбель бога и греческая кухня как миф
Мы посетим пещеру Диктеон Андрон на склоне священной горы: именно здесь родился бог-громовержец Зевс. По ступеням вы спуститесь к легендарному месту, где Рея, скрываясь от сурового мужа Крона, родила младенца. В мастерской гончара вы сможете своими руками сделать сувенир, а также приобрести традиционные критские изделия. А на обед мы попробуем блюда традиционной греческой кухни: в руках местных мастеров простые ингредиенты превращаются в шедевры!

По пути мы будем часто останавливаться, чтобы полюбоваться красотой природы острова и запечатлеть её на снимках.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед, а также входные билеты. Кносский дворец — 15 евро для взрослых. Пещера Зевса — 6 евро. Дети до 18 лет — бесплатно.
  • Экскурсия проводится для гостей городов Ретимно, Бали, Ираклион, Херсониссос, Малия, Агиос Николаос. Подробности уточняйте в переписке.
  • С собой рекомендую взять головной убор, удобную обувь и одежду для посещения монастыря.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota avensis.
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита
Легенды и мифы древнего Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евстафий
Евстафий
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я, как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 сентября 2019
Были с ребенком дошкольником. Комфортабельный автобус, хороший маршрут, все остановки компактно расположены, переезды короткие, дорога живописная. Тайминг экскурсии очень удобный, без напряга и спешки. В очередях нигде не стояли, за это экскурсоводу отдельное спасибо) В таверне вкусная домашняя еда (был куриный суп, что на Крите редкость). Подача материала не детская, но у нас ребенок был подготовлен и начитан, так что ему было норм. Для меня на первом месте был комфорт, я довольна. Все что было запланировано, увидели, все места очень интересные.
Татьяна
4 августа 2019
Отличная экскурсия в мини-группе на комфортабельном микроавтобусе! Маршрут продуманный и интересный, Евстафий - очень приятный, начитанный собеседник, действительно узнаешь и запоминаешь много нового после экскурсии. Спасибо большое! Искренне рекомендую!
20 июля 2019
Может я очень разбалованный ,т.к много путешествую но если честно я ожидал гораздо большего по информативности от экскурсовода, в детстве я очень увлекался эллинской историей и мифологией я думал что подчерпну много больше чем знаю и заполню свои пробелы. Но к сожалению ничего нового не получил... Много о чем говорим но мне не очень....
P/S имхо
13 июля 2019
Экскурсия понравиоась,спасибо. Маршпут составлен грамотно,коммнтарий гида достаточен

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