3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в исторические дебри венецианского правления на острове и нетронутую красоту его природы

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вы посетите один из самых известных и богатых монастырей Греции, где познакомитесь с историей важного просветительского центра Крита.

Продегустируете местную продукцию в музее оливкового масла и вина.

Оцените горные пейзажи, отдохнете на живописном пляже и пообедаете в колоритной деревне серебряных водопадов.
52 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене отеля в районе Ретимно
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань

Что вас ожидает

Монастырь Святой Троицы
На полуострове Акротири вы посетите самый влиятельный монастырь Крита, где мы поговорим о его роли в образовании и истории просвещения острова. Осматривая древнее сооружение, вы прикоснетесь к эпохе венецианского правления, увидите ветхие ценные рукописи на латыни и древнегреческом языке и сможете приложиться к мощам четырех почитаемых святых. А затем побываете в музее оливкового масла и вина, бесплатно продегустируете местную продукцию и отведаете изумительное монастырское вино.

Пляж Чертова Гавань
Далее вы отправитесь в путь по невероятно живописному горному серпантину и оцените не менее запоминающийся спуск к пляжу по скале. На пляже у вас будет целых два часа для купания в бирюзовых водах гавани и приятного отдыха в окружении дикой природы Крита.

Обед в деревенской таверне и органическая косметика
Головокружительная дорога вверх по скале приведет к деревне Аргируполи с серебряными водопадами и знаменитой пещерной часовне святого духа. Здесь вы пообедаете в традиционной греческой таверне, окруженной сочной зеленью и водными источниками. Сможете поймать живую форель в аквариуме и вам тут же приготовят ее на гриле. А если вы любитель мяса, то лучшего барашка «антикристо» не найти! В завершение у вас будет возможность приобрести натуральную косметику высокого качества на основе авокадового масла и прогуляться по атмосферной деревушке на высоте 800 метров над уровнем моря.

Кому подойдёт экскурсия

  • Любителям природы и любознательным путешественникам
  • Жителям мегаполисов, которые хотят на отдыхе почувствовать себя одним целым с природой
  • Семьям с детьми любого возраста
  • Искателям приключений и необычных мест, до которых ещё не добрался массовый туризм.

Организационные детали

  • Эта экскурсия проводится на минибусике в составе не более 7-ми участников.
  • Транспортные расходы входят в стоимость (трансфер из отеля в районе Ретимно, остальные регионы по договорённости с доплатой).
  • В стоимость *не включено: обед в таверне и вход в монастырь Святой Троицы (2,5 €/человека).
  • Примечание: так как вас ждёт поездка по горному серпантину, лучше перед экскурсией позавтракать, чтобы не укачивало. Если вы склонны к укачиванию, лучше заранее принять таблетку.

Что взять с собой

  • Удобную обувь на плоской подошве (необязательно кроссовки)
  • Солнцезащитные очки, головной убор и крем от загара
  • Купальные принадлежности
  • Камеру/фотоаппарат
  • Так как в программе греческий монастырь, то женщинам необходимо прикрыть ноги и плечи.
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань
Монастырь Агиа Триада и Чертова Гавань

Экскурсия проводится в понедельник в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене отеля в районе Ретимно.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Я проживаю на Крите чуть более 4-х лет, переехала на остров, выйдя замуж за местного жителя. До переезда строила карьеру переводчика в Украине, в связи с чем много путешествовала по разным странам. Объехав полмира и оказавшись на Крите, обнаружила, что этот остров сам по себе необъятная Вселенная: не остров и даже не страна, а больше! Обладая достаточными знаниями о качественном сервисе, открыла собственную компанию, чтобы проводить экскурсии по Криту. Мои гости говорят, что на экскурсии я как звезда на сцене — никто не вышел из моего бусика, не влюбившись в остров. Своей любовью к Криту я делюсь с путешественниками ежедневно, это мое призвание! Приглашаю и вас увидеть это сказочный край моими влюблёнными в него глазами!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 октября 2019
Незабываемые ощущения. Просто непередаваемые на словах. Правильно подобрано время для экскурсии. Юля никуда не торопит и время для всех останавливается. Спасибо
31 августа 2019
Опыт экскурсии на 5-6 человек добавляет новых ощущений. Это как в компании друзей, которых ты только что узнал, повести целый день и открыть нечто новое. Очень классный гид, очень хорошая программа. В Гавань действительно можно только на небольшом авто попасть. Увидеть ее надо обязательно!
Изучайте Крит правильно ;)
31 августа 2019
Отличная экскурсия, экстремальный спуск, подъем к пляжу. Рекомендую.

Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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