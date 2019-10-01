3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастырь Святой Троицы

На полуострове Акротири вы посетите самый влиятельный монастырь Крита, где мы поговорим о его роли в образовании и истории просвещения острова. Осматривая древнее сооружение, вы прикоснетесь к эпохе венецианского правления, увидите ветхие ценные рукописи на латыни и древнегреческом языке и сможете приложиться к мощам четырех почитаемых святых. А затем побываете в музее оливкового масла и вина, бесплатно продегустируете местную продукцию и отведаете изумительное монастырское вино.

Пляж Чертова Гавань

Далее вы отправитесь в путь по невероятно живописному горному серпантину и оцените не менее запоминающийся спуск к пляжу по скале. На пляже у вас будет целых два часа для купания в бирюзовых водах гавани и приятного отдыха в окружении дикой природы Крита.

Обед в деревенской таверне и органическая косметика

Головокружительная дорога вверх по скале приведет к деревне Аргируполи с серебряными водопадами и знаменитой пещерной часовне святого духа. Здесь вы пообедаете в традиционной греческой таверне, окруженной сочной зеленью и водными источниками. Сможете поймать живую форель в аквариуме и вам тут же приготовят ее на гриле. А если вы любитель мяса, то лучшего барашка «антикристо» не найти! В завершение у вас будет возможность приобрести натуральную косметику высокого качества на основе авокадового масла и прогуляться по атмосферной деревушке на высоте 800 метров над уровнем моря.

Кому подойдёт экскурсия