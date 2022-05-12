Готовясь и заранее планируя свой отпуск может показаться, что дешёвые туры на Санторини — это что-то из области фантастики, а съездить туда семьёй или большой компанией может стоить каких-то огромных сумм. Как дёшево добраться до Санторини с Крита? Спешим на помощь!

Однодневный тур на Санторини, важный момент и основное отличие которого от других вариантов — цена экскурсии. Всего 200 евро для взрослого и 100 евро для ребёнка за билеты на катамаран Power Jet, Naxos Jet или Caldera Vista из главного морского порта в Фиру и обратно, шестичасовую обзорную экскурсию с гидом по Санторини и всем ключевым достопримечательностями острова, а также утренний трансфер из отеля в порт ко времени отправления парома и обратно в отель вечером после путешествия. Это — лучший способ, чтобы и относительно быстро, и одновременно дёшево попасть на Санторини с Крита и посмотреть этот полный контрастов остров за один день!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.