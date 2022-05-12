Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион

Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Санторини
  • Город Ия
  • Город Фира
  • Черный пляж Перисса
Готовясь и заранее планируя свой отпуск может показаться, что дешёвые туры на Санторини — это что-то из области фантастики, а съездить туда семьёй или большой компанией может стоить каких-то огромных сумм. Как дёшево добраться до Санторини с Крита? Спешим на помощь!
Однодневный тур на Санторини, важный момент и основное отличие которого от других вариантов — цена экскурсии. Всего 200 евро для взрослого и 100 евро для ребёнка за билеты на катамаран Power Jet, Naxos Jet или Caldera Vista из главного морского порта в Фиру и обратно, шестичасовую обзорную экскурсию с гидом по Санторини и всем ключевым достопримечательностями острова, а также утренний трансфер из отеля в порт ко времени отправления парома и обратно в отель вечером после путешествия. Это — лучший способ, чтобы и относительно быстро, и одновременно дёшево попасть на Санторини с Крита и посмотреть этот полный контрастов остров за один день!

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе утром от отеля или ближайшей точки сбора до порта Ираклиона и вечером обратно
  • Билеты в оба конца на один из небольших кораблей, например катамаран Seajets Naxos Jet или Power Jet
  • Автобусная экскурсия по Санторини
  • Сопровождение экскурсовода на острове Санторини
Что не входит
  • Обязательных доплат нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день (время выезда зависит от расположения отеля)

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