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Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос

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TicketsS – Гид из Крита
Отправляйтесь на морскую прогулку 👣 к живописной крепости Спиналонга времен Венецианской республики.

Послушайте экскурсию ⛳ и узнайте историю 📖 колонии для прокаженных начала XX века.

Проплывите по заливу Мирабелло и искупайтесь в лазурных водах бухты Колокита.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €18 за человека

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Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос

Что вы увидите

  • Остров Спиналонга
  • Бухта Колокита
  • Увидеть с катера:
  • Пещеру легендарного пирата Барбароссы
  • Затонувший древний город Олус
Спиналонга – это прекрасный остров 🏝️ с крепостями периода Венецианской республики. Это остров легенд, памятник стойкости жителей во времена эпидемии проказы в начале XX века и место археологического и исторического значения.
По прибытии на на остров отправляйтесь на пешую экскурсию ⛳ с лицензированными гидами, которые расскажут вам историю 📖 одной из последних европейских колоний для прокаженных и историю венецианского города-замка, неподвластного времени. Посетите Просветительский центр и узнайте интересные факты о поселениях больных и выживших после эпидемии. Посмотрите венецианские укрепления и узнайте увлекательную историю острова. В свободное время прогуляйтесь по острову и полюбуйтесь видами бухты и форта.
В продолжении прогулки вы проплывите рядом с другими достопримечательностями 🏛️ залива Мирабелло: у пещеры легендарного пирата Барбароссы, древнего затонувшего города Олус и острова, где живет уникальный и выносливый вид критских горных коз кри-кри. Отдохните и искупайтесь в лазурных водах залива Колокита. На 40-метровом катере к вашим услугам два бара, лаундж и ресторан с блюдами греческой и международной кухни 🥧 по разумным ценам, высококачественный сервис и профессиональный экипаж.
Что входит
  • Морская прогулка на остров Спиналонга и в бухту Колокита
  • Услуги гида
  • Информационные буклеты на борту
Что не входит
  • Входные билеты в крепость Спиналонга – 8 € для взрослых, 4 € для
  • пенсионеров и студентов, бесплатно для гостей младше 18 лет
  • Еда и напитки (бары и ресторан на борту)
  • Полотенца
Начало
🚩 Koundourou 6, Ag. Nikolaos 721 00, Греция
Место завершения
🏁 Koundourou 6, Ag. Nikolaos 721 00, Греция. Возвращение в порт в 17:00
Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос
Остров Спиналонга: морская прогулка и тур из Агиос Николаос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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