Спиналонга – это прекрасный остров 🏝️ с крепостями периода Венецианской республики. Это остров легенд, памятник стойкости жителей во времена эпидемии проказы в начале XX века и место археологического и исторического значения.

По прибытии на на остров отправляйтесь на пешую экскурсию ⛳ с лицензированными гидами, которые расскажут вам историю 📖 одной из последних европейских колоний для прокаженных и историю венецианского города-замка, неподвластного времени. Посетите Просветительский центр и узнайте интересные факты о поселениях больных и выживших после эпидемии. Посмотрите венецианские укрепления и узнайте увлекательную историю острова. В свободное время прогуляйтесь по острову и полюбуйтесь видами бухты и форта.

В продолжении прогулки вы проплывите рядом с другими достопримечательностями 🏛️ залива Мирабелло: у пещеры легендарного пирата Барбароссы, древнего затонувшего города Олус и острова, где живет уникальный и выносливый вид критских горных коз кри-кри. Отдохните и искупайтесь в лазурных водах залива Колокита. На 40-метровом катере к вашим услугам два бара, лаундж и ресторан с блюдами греческой и международной кухни 🥧 по разумным ценам, высококачественный сервис и профессиональный экипаж.