Что вас ждет

Монастырь Агия Триада Тсагаролон

Экскурсионная прогулка начнется с посещения действующего мужского монастыря Агия Триада Тсагаролон, расположенного на полуострове Акротири. Основанный в 1611 году, монастырь играл очень важную роль в жизни острова в вопросах образования и просвещения. Сегодня обитель является одним из важнейших памятников истории не только Крита, но и Греции в целом.

Помимо своей исторической значимости, монастырь еще славится красотой архитектуры и территории, утопающей в яркой зелени виноградников и оливковых рощ, из плодов которых монахи делают великолепное вино и оливковое масло, а с местных пасек собирают ароматнейший мед.

Также на территории монастыря есть музей, который познакомит вас с древними рукописями и иконами, написанными известным художником Эммануилом Скордилисом.

Холм пророка Ильи

Далее нас ждёт ещё одна достопримечательность полуострова Акротири — холм пророка Ильи и находящаяся здесь одноимённая церковь XV века. Вид, открывающийся с вершины холма — неповторим! Зеленые долины, синее море и заснеженные вершины Белых гор, создают просто головокружительные пейзажи! У Вас будет время насладиться прекрасными панорамами и сделать потрясающие фотографии.

Вечерняя Ханья

Следующим пунктом маршрута станет красавица Ханья. Мы прогуляемся по извилистым улочкам Cтарого города и насладимся изяществом и красотой венецианской архитектуры, познакомимся с колоритом городской Агоры (рынка) и живописностью набережной, увидим мечеть Янычар 1645 года постройки и символ города «Египетский маяк» — один из самых древних маяков в мире, а также посетим еврейский и турецкий кварталы.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пройтись по магазинчикам и сувенирным лавкам или поужинать в одной из уютных таверн в старой гавани.

Важно знать

Pick up может быть организован из любого отеля в регионе Ханья. Ретимно, Ираклион и другие города Крита по запросу.

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

встреча в Вашем отеле проживания,

комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,

Wi-fi на борту,

вода с родников Белых гор Samaria в бутылках,

сопровождение профессионального гида,

страхование профессиональной ответственности,

налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно: