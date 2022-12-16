в субботу в 10:00

В поездке вы убедитесь в том, что Крит по праву гордится вкусной, качественной и натуральной продукцией. На сыроварне увидите процесс изготовления овечьего и козьего сыра, узнаете о винодельческих традициях острова и продегустируете лучшие вина Южной Европы. А в аутентичной таверне прославленного шеф-повара попробуете блюда высокой греческой кухни.

Описание

Что вас ожидает

Мир критских сыров

Сначала вы заедете в магазин при сыроварне, где продегустируете традиционные сыры из козьего и овечьего молока — гравьера, анфотиро, фета и мизитра. Отведаете ароматного греческого кофе и отправитесь на производство, где вам продемонстрируют весь процесс изготовления продукции. А по головокружительной дороге к следующей остановке вы увидите тысячи овец, дающих молоко для того самого сыра.

Семейная винодельня

По пути я расскажу о винодельческой культуре Крита и традициях местных семейных хозяйств. Прибыв на место, вы познакомитесь со всеми этапами сотворения вина — от выращивания особых сортов винограда до создания итогового домашнего напитка. И в окружении потрясающих видов на горы продегустируете лучшие вина Южной Европы — белое видьяно и розэ. А затем, по желанию, сможете немного прогуляться по красивым окрестностям.

Аутентичная таверна

В завершение вы поедете в уютную греческую таверну, которой управляет один из лучших шеф-поваров страны. Поэтому, несмотря на то, что это типичное деревенское заведение, здесь вы попробуете блюда высокой кухни. В меню будет гамопилафо (рис в овечьем бульоне), котлетки из томатов, запечённый сыр в сливочном соусе и, конечно, ароматное домашнее вино. После обеда самые стойкие смогут прогуляться по колоритной деревне.

Организационные детали