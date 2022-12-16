в субботу в 10:00

Попробовать Крит на вкус!

Открыть секреты производства и отведать традиционные продукты на сыроварне и семейной винодельне

В поездке вы убедитесь в том, что Крит по праву гордится вкусной, качественной и натуральной продукцией.

На сыроварне увидите процесс изготовления овечьего и козьего сыра, узнаете о винодельческих традициях острова и продегустируете лучшие вина Южной Европы. А в аутентичной таверне прославленного шеф-повара попробуете блюда высокой греческой кухни.
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
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Описание

Что вас ожидает

Мир критских сыров

Сначала вы заедете в магазин при сыроварне, где продегустируете традиционные сыры из козьего и овечьего молока — гравьера, анфотиро, фета и мизитра. Отведаете ароматного греческого кофе и отправитесь на производство, где вам продемонстрируют весь процесс изготовления продукции. А по головокружительной дороге к следующей остановке вы увидите тысячи овец, дающих молоко для того самого сыра.

Семейная винодельня

По пути я расскажу о винодельческой культуре Крита и традициях местных семейных хозяйств. Прибыв на место, вы познакомитесь со всеми этапами сотворения вина — от выращивания особых сортов винограда до создания итогового домашнего напитка. И в окружении потрясающих видов на горы продегустируете лучшие вина Южной Европы — белое видьяно и розэ. А затем, по желанию, сможете немного прогуляться по красивым окрестностям.

Аутентичная таверна

В завершение вы поедете в уютную греческую таверну, которой управляет один из лучших шеф-поваров страны. Поэтому, несмотря на то, что это типичное деревенское заведение, здесь вы попробуете блюда высокой кухни. В меню будет гамопилафо (рис в овечьем бульоне), котлетки из томатов, запечённый сыр в сливочном соусе и, конечно, ароматное домашнее вино. После обеда самые стойкие смогут прогуляться по колоритной деревне.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит дегустация сыра (8€/человека), дегустация на винодельне (5€/человека) и обед в таверне
  • День проведения экскурсии может иногда меняться — это зависит от работы сыроварни. В случае изменений я предупрежу вас об этом при бронировании.

в субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле в Ретимно
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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