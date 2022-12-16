Сначала вы заедете в магазин при сыроварне, где продегустируете традиционные сыры из козьего и овечьего молока — гравьера, анфотиро, фета и мизитра. Отведаете ароматного греческого кофе и отправитесь на производство, где вам продемонстрируют весь процесс изготовления продукции. А по головокружительной дороге к следующей остановке вы увидите тысячи овец, дающих молоко для того самого сыра.
Семейная винодельня
По пути я расскажу о винодельческой культуре Крита и традициях местных семейных хозяйств. Прибыв на место, вы познакомитесь со всеми этапами сотворения вина — от выращивания особых сортов винограда до создания итогового домашнего напитка. И в окружении потрясающих видов на горы продегустируете лучшие вина Южной Европы — белое видьяно и розэ. А затем, по желанию, сможете немного прогуляться по красивым окрестностям.
Аутентичная таверна
В завершение вы поедете в уютную греческую таверну, которой управляет один из лучших шеф-поваров страны. Поэтому, несмотря на то, что это типичное деревенское заведение, здесь вы попробуете блюда высокой кухни. В меню будет гамопилафо (рис в овечьем бульоне), котлетки из томатов, запечённый сыр в сливочном соусе и, конечно, ароматное домашнее вино. После обеда самые стойкие смогут прогуляться по колоритной деревне.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит дегустация сыра (8€/человека), дегустация на винодельне (5€/человека) и обед в таверне
День проведения экскурсии может иногда меняться — это зависит от работы сыроварни. В случае изменений я предупрежу вас об этом при бронировании.
в субботу в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в отеле в Ретимно
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид на Крите
Провела 161 экскурсию для 110 туристов
Меня зовут Юлия. Я проживаю на Крите чуть более 4-х лет, переехала на остров, выйдя замуж за местного жителя. До переезда строила карьеру переводчика в Украине, в связи с чем много путешествовала по разным странам. Объехав полмира и оказавшись на Крите, обнаружила, что этот остров сам по себе необъятная Вселенная: не остров и даже не страна, а больше! Обладая достаточными знаниями о качественном сервисе, открыла собственную компанию, чтобы проводить экскурсии по Криту. Мои гости говорят, что на экскурсии я как звезда на сцене — никто не вышел из моего бусика, не влюбившись в остров. Своей любовью к Криту я делюсь с путешественниками ежедневно, это мое призвание! Приглашаю и вас увидеть это сказочный край моими влюблёнными в него глазами!