Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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Открыть секреты производства и отведать традиционные продукты на сыроварне и семейной винодельне

Юлия
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Юлия – ваш гид
В поездке вы убедитесь в том, что Крит по праву гордится вкусной, качественной и натуральной продукцией.

На сыроварне увидите процесс изготовления овечьего и козьего сыра, узнаете о винодельческих традициях острова и продегустируете лучшие вина Южной Европы.

А в аутентичной таверне прославленного шеф-повара попробуете блюда высокой греческой кухни.
63 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле в Ретимно
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Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!

Что вас ожидает

Мир критских сыров
Сначала вы заедете в магазин при сыроварне, где продегустируете традиционные сыры из козьего и овечьего молока — гравьера, анфотиро, фета и мизитра. Отведаете ароматного греческого кофе и отправитесь на производство, где вам продемонстрируют весь процесс изготовления продукции. А по головокружительной дороге к следующей остановке вы увидите тысячи овец, дающих молоко для того самого сыра.

Семейная винодельня
По пути я расскажу о винодельческой культуре Крита и традициях местных семейных хозяйств. Прибыв на место, вы познакомитесь со всеми этапами сотворения вина — от выращивания особых сортов винограда до создания итогового домашнего напитка. И в окружении потрясающих видов на горы продегустируете лучшие вина Южной Европы — белое видьяно и розэ. А затем, по желанию, сможете немного прогуляться по красивым окрестностям.

Аутентичная таверна
В завершение вы поедете в уютную греческую таверну, которой управляет один из лучших шеф-поваров страны. Поэтому, несмотря на то, что это типичное деревенское заведение, здесь вы попробуете блюда высокой кухни. В меню будет гамопилафо (рис в овечьем бульоне), котлетки из томатов, запечённый сыр в сливочном соусе и, конечно, ароматное домашнее вино. После обеда самые стойкие смогут прогуляться по колоритной деревне.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит дегустация сыра (8€/человека), дегустация на винодельне (5€/человека) и обед в таверне
  • День проведения экскурсии может иногда меняться — это зависит от работы сыроварни. В случае изменений я предупрежу вас об этом при бронировании.
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!
Попробовать Крит на вкус!

Экскурсия проводится в субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в отеле в Ретимно.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Я проживаю на Крите чуть более 4-х лет, переехала на остров, выйдя замуж за местного жителя. До переезда строила карьеру переводчика в Украине, в связи с чем много путешествовала по разным странам. Объехав полмира и оказавшись на Крите, обнаружила, что этот остров сам по себе необъятная Вселенная: не остров и даже не страна, а больше! Обладая достаточными знаниями о качественном сервисе, открыла собственную компанию, чтобы проводить экскурсии по Криту. Мои гости говорят, что на экскурсии я как звезда на сцене — никто не вышел из моего бусика, не влюбившись в остров. Своей любовью к Криту я делюсь с путешественниками ежедневно, это мое призвание! Приглашаю и вас увидеть это сказочный край моими влюблёнными в него глазами!
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