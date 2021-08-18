Прогулка по городу-мечте Ханье

Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии

5
31 отзыв
На этой прогулке вам откроется непопсовая, незаеженная Ханья с её нестандартных ракурсов.

Я расскажу истории и тайны города, покажу их венецианские и турецкие напоминания, переплетающиеся в архитектуре Ханьи.

Вы прочувствуете атмосферу Старого города, а под занавес полюбуетесь великолепным закатом со смотровой площадки Египетского маяка в порту самого красивого и романтичного города Крита.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прогулка по городу-мечте Ханье
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу Ханьи

В начале экскурсии мы пройдем и по современным районам Ханьи, где вы получите полное представление о размеренном ритме местной жизни и критском шарме, прогуливаясь среди симпатичных кафе и ресторанов. На территории Старого города мы нырнем в узкие улочки — в их историю и сегодняшнюю жизнь. Я познакомлю вас с шикарными венецианскими зданиями, соседствующими с памятниками османской эпохи и каноническими православными церквями. Жителям Крита удалось соединить реликвии разных культур настолько органично, что гармония и архитектурная целостность стала отличительной чертой Ханьи.

Венецианское и османское наследие города

  • Вы пройдете по площади Элефтериоса Венизелоса, больше известной как Синтривани, увидите Церковь трех мучеников и городской рынок начала 20 века, исполненный в форме православного креста.
  • Рассмотрите крепость Фиркас, которая передавалась, как флаг, при смене власти, но при этом сохранилась почти в первозданном виде.
  • Заглянете в Кожаный переулок, где каждое изделие от кошелька до сапог изготовлено руками местных ремесленников.
  • Достопримечательности турецкой эпохи мы тоже не обойдем стороной: на пути вы встретите древние турецкие бани с круглыми куполами (сейчас там действующий шоурум греческой законодательницы моды Иоанны Курбела), знаменитую турецкую мечеть Янычар, где во времена турецкого ига насильно обращали в мусульманство пленных и несовершеннолетних греков.
  • И много других, не менее запоминающихся мест-якорей, которые останутся в памяти надолго.

Морской закат у маяка

Приятным завершением нашей прогулки станет волшебный закат, который вы увидите со смотровой площадки действующего Египетского маяка. Так же, как защитники города много веков назад, мы будем наслаждаться завораживающими видами усталого вечернего моря.

Организационные детали

  • В летний сезон (с мая по октябрь) часть маршрута мы сможем проехать в карете, запряженной лошадьми
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
2
3
2
1
К
18 авг 2021
Экскурсия была очень интересная. Я бы ещё полдня ходила за Татьяной. Без Татьяны Ханья бы нам не раскрылась.
К
21 июля 2021
Спасибо, экскурсия очень понравилась! Татьяна очень много рассказывает, учитывает все интересы и возможности клиентов, знает такие «потайные» и красивые места города, что хочется вернуться снова и снова в Ханью,
Семён
15 июля 2021
Татьяна великолепный гид. Экскурсия замечательная, очень интересная. Настоятельно рекомендую!
В
12 июля 2021
Замечательный гид! Все показала, рассказала. 3+ часа пролетели как в хорошей компании друзей. За фотографии отдлеьное спасибо! Цена абсолютно оправдана.
N
2 июня 2021
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию и за погружение в историю не только Ханьи, но и Крита в целом.
В
30 мая 2021
Всё грамотно спланировано, мешает только жара, и наверное не подойдёт детям младше 12. Спасибо за экскурсию.
Е
29 авг 2020
Были на экскурсии с Татьяной! Нам все понравилось. У нее всегда имелся ответ на любой наш даже самый замудренный или глупый вопрос. Расказ об истории плавно переплетался с рассказом о культуре и традициях. Было очень интересно. Танечка, спасибо Вам огромное. И, надеемся, до новых встреч. Мы с Вами еще в Ретимно собирались… Помните?
С
13 окт 2019
Город Ханья - очень понравился. Экскурсия - очень понравилась. До прилета на Крит, мы и о городе Ханья то не слышали. Сейчас, я могу с уверенностью сказать, что это один из самых впечатляющих, уютных и атмосферных городов, где мы были. Город-мозаика, где каждый двор - это целый отдельный мир, который не похож на соседа. Узкие улочки, набережная, яркие краски, кафе и кондитерские - все это и есть Ханья. Если бы мы гуляли бы по нему без Татьяны, уверен, мы бы не увидели его так колоритно. Гид Татьяна - это эрудированный, любящий свой город и очень теплый человек, который уделяет внимание деталям. Более того, когда мы сообщили какие другие локации мы хотим посетить далее, она посоветовала в одной из деревенек таверну для обеда. Это был наш вкуснейший обед за всю поездку на Крит! Татьяна, спасибо большое за знакомство с Вами.
Однозначно рекомендую.
А
7 окт 2019
Экскурсия с Татьяной - это когда результат превзошёл все мои ожидания! Я влюбилась в Ханью и думаю, что несомненно это и заслуга гида, который смогла легко и интересно рассказать о городе, о его истории, показать укромные, не для туристов места, вместе встретить волшебный закат с видом на венецианский порт, выпить вкусный кофе с эксклюзивным десертом, пообщаться с местными жителями и даже заглянуть в их дома! Я бесконечно рада, что именно Татьяна была моим проводником по этому городу!
В
12 сен 2019
Отличная экскурсия,
Позитивная подача материала, которого много, но он понятен.
Татьяна не только влюбила нас в Ханью, но и скорректировала маршрут и посоветовала просто шикарные кафе на нем.
Спасибо еще раз.
В
31 авг 2019
Спасибо большое Татьяне за экскурсию по Ханье. Очень увлечённый своим делом человек с глубоким знанием темы. Смогла увлечь не только взрослых, а также нашего 10-летнего сына. . Провела нас очень интересным маршрутом. Влюбились в Ханью. Обязательно вернёмся!
О
12 авг 2019
Прекрасная экскурсия! Очень приятная Татьяна! Самые лучшие воспоминания о Ханье. И неожиданный и приятный бонус от Татьяны - наши чудные фотографии (мини-фотосессия). Спасибо, Татьяна!
Ю
1 авг 2019
Спасибо гиду Татьяне за отличную экскурсию. Нашей семье (мне, мужу и 8-летнему сыну) прогулка понравилась. Особая благодарность за то, что были учтены пожелания по маршруту и интересы ребёнка, в результате все остались очень довольны. Мы были в Ханье не в первый раз, с Татьяной город показался нам во всей красе. Спасибо, Юлия, Евгений и Арсений
Н
1 авг 2019
Гид Татьяна очень доброжелательный и ответственный человек. Интересно рассказывает материал экскурсии, быстро адаптируется под потребности группы, вовремя переключает и отвлекает детей, видит когда они устали и на ходу может скорректировать маршрут. Остались очень довольны.
А
30 июля 2019
Спасибо Татьяне за экскурсию!
Увлекательный рассказ от человека, который любит город, которого знают и приветливо встречают продавцы, работники таверн, был очень интересен. Мы познакомились с прошлым Ханьи, узнали настоящее, а заодно обогатили свой багаж знаний информацией о масле, пляжах, кожевенном производстве и, разумеется, традициях. Ну и романтическая часть прогулки - дворики отелей, очень мило.
Рекомендуем всем эту экскурсию, и не упустите закат на пирсе!
Ещё 16 отзывов

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