Александр проводит ещё 1 экскурсию

Морская прогулка 👣 и удобная организация Волшебный день начнется в порту Ираклиона, откуда вы отправитесь в 3, 5-часовое плавание на современном корабле 🛳️ Superfast Ferries. По пути к Санторини откроются великолепные виды на Критское море 🌊 с палубы. В ресторане на борту будет предложен завтрак с бутербродами и горячими напитками. По приезде вы пересядете в комфортабельные автобусы.
Идиллические места острова мечты На Санторини отдыхают состоятельные путешественники со всего мира, снимают голливудские фильмы 🎥 и играют роскошные свадьбы. И все стремятся сюда за захватывающими дух панорамами! Вы узнаете большую историю 📖 маленького вулканического острова и увидите его самые живописные уголки:
Крошечный городок Ия с узкими цветущими улочками, разноцветными домами, мраморной церковью и мельницами. Здесь у вас будет свободное время для прогулки и фотосессий.
Фиру, столицу Санторини — напротив вы увидите жерло вулкана, кальдеру. Рассмотрите кафедральный собор, а также сможете заглянуть в местные кафе и магазинчики.
Черный пляж — у вас будет немного времени, чтобы отдохнуть на вулканическом песке и искупаться в море.
После шести часов на острове 🏝️, в 18:15, наш корабль отплывает из порта Фиры обратно на Крит. На борту вы поужинаете и насладитесь закатом над морскими просторами!
Организационные детали
Все трансферы, завтрак и ужин на корабле включены в стоимость.
Прибытие в порт Ираклиона в 21:20 — после этого вас отвезут в ваш отель 🏨.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 в порту Ираклиона
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Не секрет, что турист видит город, куда он приехал, глазами гида, который открывает ему это место. Вот уже 23 года я живу на Крите и показываю этот остров туристам, с многими из которых мы потом становимся друзьями. Наша экскурсионная компания — одной из самых старых на острове. У нас свои программы, которые охватывают самые интересные места острова. Крит — это не курорт, это состояние души, и понять это может лишь тот, кто правильно его увидит!