Александр проводит ещё 1 экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

Путешествие на Санторини с Крита

Вдохновиться открыточными видами, погулять по цветущим улочкам и встретить закат на корабле

Александр
Александр – экскурсионное агентство из Крита
Белые дома и синие крыши, лабиринт улиц с бесконечными лестницами, аутентичные мельницы и умопомрачительные морские пейзажи: если эти картинки — ваша мечта, то приглашаю ее исполнить! Вы отправитесь на Санторини на корабле 🛳️, погуляете по его столице и крохотной Ие, оцените вид на кальдеру вулкана и черный пляж 🏖️, а еще откроете историю 📖 острова.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €120 за человека

    Заказать экскурсию
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита

Что вас ожидает

Морская прогулка 👣 и удобная организация
Волшебный день начнется в порту Ираклиона, откуда вы отправитесь в 3, 5-часовое плавание на современном корабле 🛳️ Superfast Ferries. По пути к Санторини откроются великолепные виды на Критское море 🌊 с палубы. В ресторане на борту будет предложен завтрак с бутербродами и горячими напитками. По приезде вы пересядете в комфортабельные автобусы.

Идиллические места острова мечты
На Санторини отдыхают состоятельные путешественники со всего мира, снимают голливудские фильмы 🎥 и играют роскошные свадьбы. И все стремятся сюда за захватывающими дух панорамами! Вы узнаете большую историю 📖 маленького вулканического острова и увидите его самые живописные уголки:

  • Крошечный городок Ия с узкими цветущими улочками, разноцветными домами, мраморной церковью и мельницами. Здесь у вас будет свободное время для прогулки и фотосессий.
  • Фиру, столицу Санторини — напротив вы увидите жерло вулкана, кальдеру. Рассмотрите кафедральный собор, а также сможете заглянуть в местные кафе и магазинчики.
  • Черный пляж — у вас будет немного времени, чтобы отдохнуть на вулканическом песке и искупаться в море.

После шести часов на острове 🏝️, в 18:15, наш корабль отплывает из порта Фиры обратно на Крит. На борту вы поужинаете и насладитесь закатом над морскими просторами!

Организационные детали

  • Все трансферы, завтрак и ужин на корабле включены в стоимость.
  • Прибытие в порт Ираклиона в 21:20 — после этого вас отвезут в ваш отель 🏨.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 в порту Ираклиона
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита
Путешествие на Санторини с Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Не секрет, что турист видит город, куда он приехал, глазами гида, который открывает ему это место. Вот уже 23 года я живу на Крите и показываю этот остров туристам, с многими из которых мы потом становимся друзьями. Наша экскурсионная компания — одной из самых старых на острове. У нас свои программы, которые охватывают самые интересные места острова. Крит — это не курорт, это состояние души, и понять это может лишь тот, кто правильно его увидит!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Александр проводит ещё 1 экскурсию

Чарующий западный Крит
38
12 часов
Чарующий западный Крит
5 отзывов
Побывать в древних городах острова и проникнуться их атмосферой на групповой поездке из Ираклиона

Еще несколько необычных экскурсий в Крите

Прогулка по городу-мечте Ханье
106
3 часа
Прогулка по городу-мечте Ханье
25 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
Все краски западного Крита
От 365
8 часов
Все краски западного Крита
18 отзывов
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
История Ретимно — в «Великолепном веке»
106
3 часа
История Ретимно — в «Великолепном веке»
16 отзывов
Узнать, как жил венецианский город в эпоху правления османов и в чём правдив турецкий сериал
Встреча с настоящим Критом
От 375
8 часов
Встреча с настоящим Критом
16 отзывов
Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова
Археологическое путешествие по острову Крит
375
8 часов
Археологическое путешествие по острову Крит
13 отзывов
Исследовать мифы и легенды Минойского дворца, Пещеры Зевса и монастыря Богородицы Кера
Душа Крита
От 365
8 часов
Душа Крита
11 отзывов
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи