Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Морская прогулка 👣 и удобная организация

Волшебный день начнется в порту Ираклиона, откуда вы отправитесь в 3, 5-часовое плавание на современном корабле 🛳️ Superfast Ferries. По пути к Санторини откроются великолепные виды на Критское море 🌊 с палубы. В ресторане на борту будет предложен завтрак с бутербродами и горячими напитками. По приезде вы пересядете в комфортабельные автобусы.

Идиллические места острова мечты

На Санторини отдыхают состоятельные путешественники со всего мира, снимают голливудские фильмы 🎥 и играют роскошные свадьбы. И все стремятся сюда за захватывающими дух панорамами! Вы узнаете большую историю 📖 маленького вулканического острова и увидите его самые живописные уголки:

Крошечный городок Ия с узкими цветущими улочками, разноцветными домами, мраморной церковью и мельницами. Здесь у вас будет свободное время для прогулки и фотосессий.

с узкими цветущими улочками, разноцветными домами, мраморной церковью и мельницами. Здесь у вас будет свободное время для прогулки и фотосессий. Фиру, столицу Санторини — напротив вы увидите жерло вулкана, кальдеру. Рассмотрите кафедральный собор, а также сможете заглянуть в местные кафе и магазинчики.

— напротив вы увидите жерло вулкана, кальдеру. Рассмотрите кафедральный собор, а также сможете заглянуть в местные кафе и магазинчики. Черный пляж — у вас будет немного времени, чтобы отдохнуть на вулканическом песке и искупаться в море.

После шести часов на острове 🏝️, в 18:15, наш корабль отплывает из порта Фиры обратно на Крит. На борту вы поужинаете и насладитесь закатом над морскими просторами!

Организационные детали