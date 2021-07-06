Как добраться до Миконоса на самолёте
В Миконосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mikonos Airport» вам не избежать
Список аэропортов Миконоса
- Миконос JMKMikonos Airport
Самые дешёвые билеты в Миконос из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.07.2021
|из 🇦🇹Вены
|1 363
|2ч 20м
|19.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|4 188
|33ч 30м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 588
|27ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 268
|44ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|6 293
|8ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 230
|48ч 40м (⇵2)
|11.07.2021
|из 🇮🇹Катании
|7 448
|35ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|7 528
|22ч 45м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 631
|18ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 187
|19ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|8 537
|49ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 675
|4ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|13 102
|21ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|17 032
|39ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|17 206
|29ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|26 816
|42ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|27 659
|30ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|36 179
|38ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|37 562
|16ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Миконоса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Миконоса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья и Палермо
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