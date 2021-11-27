Круиз в группе до 15 чел. 4.7 69 8ч 8 893 ₽ за 1 чел. Наксос: день круиз на катамаране с обедом ⛴ Водные Наслаждайтесь полным днем в Эгейском море, путешествуя на современном комфортабельном катамаране

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