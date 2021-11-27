Все экскурсии в Наксосе
Круиз
в группе до 15 чел.
8ч
8 893₽
за 1 чел.
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
⛴ Водные
Наслаждайтесь полным днем в Эгейском море, путешествуя на современном комфортабельном катамаране
15 апр
16 апр
17 апр
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Наксосе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 69 ⭐ отзывов, цены от 8893₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Наксосе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 ноябрь, декабрь и январь