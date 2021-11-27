Наксос: день круиз на катамаране с обедом

Наслаждайтесь полным днем в Эгейском море, путешествуя на современном комфортабельном катамаране

4.8
69 отзывов
Круиз
в группе до 15 чел.
Наслаждайтесь полным днем в Эгейском море, путешествуя на современном комфортабельном катамаране.

Вы можете искупаться в кристально чистой воде и даже попробовать местные деликатесы, приготовленные на борту.
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Наксос: день круиз на катамаране с обедом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Насладитесь круизом на целый день из Наксоса на современном катамаране
  2. Загорать, купаться и плавать на уединенных пляжах малых островов Киклады
  3. Наслаждайтесь традиционным обедом, приготовленным на борту вашей опытной командой
Круиз от Наксоса и посещение некоторых из самых красивых уединенных пляжей и бухт. Ваш капитан выберет лучший маршрут на день в зависимости от погодных условий, а продолжительность вашего круиза составит примерно 8 часов.
Во время круиза запланированы остановки для плавания, снорклинга, кофе и закусок, а ваша команда предоставит снаряжение для подводного плавания всем желающим. На одной из остановок вы можете насладиться вкусным обедом, приготовленным на борту из местных продуктов, в сопровождении холодных закусок, включая пиво, раки и вино.
Катамаран просторный и удобный, способный вместить до 18 гостей одновременно. Он также оборудован затененной кормовой гостиной и большими палубными площадками, которые идеально подходят для принятия солнечных ванн и отдыха. По окончании вашего дневного круиза, вы вернетесь в порт отправления примерно в 17:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Опытный англоязычный экипаж
  • Кофе, пирожные и салат из свежих фруктов
  • Холодные закуски и вода в бутылках
  • Вкусный традиционный обед на борту
  • Местное вино, пиво и раки подаются с обедом
  • Оборудование для снорклинга (маска, трубка и ласты) и плавательные средства для плавания
  • WiFi на борту
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • полотенца
  • Бесплатные / советы (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Головной убор
  • Купальный костюм
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • В соответствии с местным законодательством при бронировании вы должны указать полное имя, возраст, пол и национальность для всех участников вашей группы
  • Область между Наксосом и островами чрезвычайно зависит от погоды, поэтому капитан может изменить маршрут в целях безопасности
  • Этот круиз приветствует максимум 18 человек на борту
  • К сожалению, люди с ограниченными физическими возможностями не могут быть размещены
  • Принесите купальные костюмы и полотенца, солнцезащитный крем и шляпу, а также легкую куртку для вечернего морского бриза
  • Пожалуйста, возьмите с собой детские плавательные средства для плавания и снаряжение для снорклинга
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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