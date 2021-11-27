Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь круизом на целый день из Наксоса на современном катамаране
Загорать, купаться и плавать на уединенных пляжах малых островов Киклады
Наслаждайтесь традиционным обедом, приготовленным на борту вашей опытной командой
Круиз от Наксоса и посещение некоторых из самых красивых уединенных пляжей и бухт. Ваш капитан выберет лучший маршрут на день в зависимости от погодных условий, а продолжительность вашего круиза составит примерно 8 часов.
Во время круиза запланированы остановки для плавания, снорклинга, кофе и закусок, а ваша команда предоставит снаряжение для подводного плавания всем желающим. На одной из остановок вы можете насладиться вкусным обедом, приготовленным на борту из местных продуктов, в сопровождении холодных закусок, включая пиво, раки и вино.
Катамаран просторный и удобный, способный вместить до 18 гостей одновременно. Он также оборудован затененной кормовой гостиной и большими палубными площадками, которые идеально подходят для принятия солнечных ванн и отдыха. По окончании вашего дневного круиза, вы вернетесь в порт отправления примерно в 17:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Опытный англоязычный экипаж
Кофе, пирожные и салат из свежих фруктов
Холодные закуски и вода в бутылках
Вкусный традиционный обед на борту
Местное вино, пиво и раки подаются с обедом
Оборудование для снорклинга (маска, трубка и ласты) и плавательные средства для плавания
WiFi на борту
Что не входит
Встреча в отеле и высадка
полотенца
Бесплатные / советы (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Головной убор
Купальный костюм
Полотенце
Солнцезащитный крем
Важная информация
В соответствии с местным законодательством при бронировании вы должны указать полное имя, возраст, пол и национальность для всех участников вашей группы
Область между Наксосом и островами чрезвычайно зависит от погоды, поэтому капитан может изменить маршрут в целях безопасности
Этот круиз приветствует максимум 18 человек на борту
К сожалению, люди с ограниченными физическими возможностями не могут быть размещены
Принесите купальные костюмы и полотенца, солнцезащитный крем и шляпу, а также легкую куртку для вечернего морского бриза
Пожалуйста, возьмите с собой детские плавательные средства для плавания и снаряжение для снорклинга
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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