Круиз от Наксоса и посещение некоторых из самых красивых уединенных пляжей и бухт. Ваш капитан выберет лучший маршрут на день в зависимости от погодных условий, а продолжительность вашего круиза составит примерно 8 часов.

Во время круиза запланированы остановки для плавания, снорклинга, кофе и закусок, а ваша команда предоставит снаряжение для подводного плавания всем желающим. На одной из остановок вы можете насладиться вкусным обедом, приготовленным на борту из местных продуктов, в сопровождении холодных закусок, включая пиво, раки и вино.

Катамаран просторный и удобный, способный вместить до 18 гостей одновременно. Он также оборудован затененной кормовой гостиной и большими палубными площадками, которые идеально подходят для принятия солнечных ванн и отдыха. По окончании вашего дневного круиза, вы вернетесь в порт отправления примерно в 17:00.