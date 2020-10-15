Как добраться до Острова Сироса на самолёте

На Острове Сиросе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Syros Island Airport» вам не избежать

Список аэропортов Острова Сироса

Сирос JSY Syros Island Airport

Самые дешёвые билеты на Остров Сирос из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇨🇿 Праги 11 734 44ч 50м (⇵2) из 🇷🇺 Москвы 14 368 23ч 30м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце