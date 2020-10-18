  1. Греция

Летим в Превезу

Как добраться до Превезы на самолёте

В Превезе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Aktion Airport» вам не избежать

Список аэропортов Превезы

  1. Превеза/Лефкас PVK
    Aktion Airport

Самые дешёвые билеты в Превезу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇩🇪Берлина5 9912ч 40м
19.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 02644ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇷Афин6 91227ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Превезы