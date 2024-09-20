4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
14 окт в 10:30
16 окт в 10:30
от €480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 сентября 2024Чудесная экскурсия по Ретимно с замечательным гидом. Сами бы никогда не обнаружили столько интересных мест. Исторические здания спрятаны в неприметных
- ААлександр2 августа 2024Экскурсия была очень интересная и познавательная! Татьяна - замечательный гид! Рекомендуем всем отдыхающим
- ЕЕлена15 июля 2024Бывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходили с Татьяной на экскурсию.
- ЛЛена18 декабря 2023Прекрасный гид, один из лучших
- ММарина12 октября 2023Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
- ДДмитрий28 июля 2023Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
- ЕЕкатерина22 ноября 2021В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
- ВВера22 октября 2021На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
- AAlexander19 октября 2021Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в октябре 2024
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