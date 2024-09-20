На Рождество – экскурсии в Ретимно

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ретимно на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Пешая
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
110 за всё до 6 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
14 окт в 10:30
16 окт в 10:30
от 480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 сентября 2024
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Чудесная экскурсия по Ретимно с замечательным гидом. Сами бы никогда не обнаружили столько интересных мест. Исторические здания спрятаны в неприметных
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    переулках, старинные стены - внутри современных отелей и магазинчиков. Татьяна рассказала и историю города, и историю Крита в целом, показала нам массу всего интересного, а после экскурсии прислала еще много занимательных фактов о Ретимно. Мы очень рады, что встретили такого доброжелательного и знающего свое дело человека. Рекомендую!

  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Экскурсия была очень интересная и познавательная! Татьяна - замечательный гид! Рекомендуем всем отдыхающим
  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Ретимно - венецианская жемчужина Крита
    Бывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходили с Татьяной на экскурсию.
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    Она не только дала нам общую картину разных периодов истории города, но и показала много интересных мест, которые мы бы сами точно не нашли). Ретимно засверкал в другом свете! Знающий город и историю гид и интересный рассказчик! Рекомендуем!

    Бывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходилиБывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходили
  • Л
    Лена
    18 декабря 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Прекрасный гид, один из лучших
  • М
    Марина
    12 октября 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Огромное спасибо Анне и замечательному водителю (!) и её мужу Стергиосу за прекрасно проведенный день. Казалось бы, что так много
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    всего запланировано, но мы это сделали! Не хотелось что-то менять или от чего-то отказываться. Время пролетело на столько быстро и незаметно, прихватили еще часок, не хотелось расставаться)) Узнали массу познавательного: погрузились в историю острова, прогулялись по уютным улочкам старого Ритимнон, с его древними магазинчиками и лавочками переходящими по наследству, отелями и тавернами, жилыми домами, где в архитектуре прослеживается эпохи правления венецианцев и турков; побывали на маслобойне (были впервые и впервые дегустировали оливковое масло, это ОЧЕНЬ вкусно) и винодельне, отведали вкуснейший обед в таверне в красивейшем месте и многое многое другое. На всем протяжении маршрута интереснейший рассказ об острове и всё, что с ним связано (история и архитектура, традиции и уклад, природа и ремесла …). Однозначно рекомендую эту экскурсию в тандеме Анна+ Стергиос. Словами не передать тот объем информации и впечатлений, что мы получили за проведенной с ребятами время! Будем на Крите, обязательно закажем с вами ещё экскурсию! Огромное ВАМ спасибо)) С уважением, Виктор и Марина.

  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2023
    Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
    Спасибо Анне и ее мужу Сергею за чудесную экскурсию! Очень комфортный маршрут, подробные и увлекательные рассказы Анны о Крите, остались в памяти и у взрослых и у детей!
  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    В ноябре побывали на Крите и ни чуть не пожалели. Не считая везения с погодой (+24-25), нам несказанно повезло с
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    экскурсоводом. Татьяна - это однозначно профессиональный гид и очень душевный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Но, есть подозрение, что с Татьяной можно было ходить и целый день и нисколько не устать. Настолько все легко, интересно, познавательно, непринужденно, артистично. Глубокое знание материала и истории. Столько много интересных фактов. Обычные курортные городки открываются абсолютно с другой стороны! Однозначно рекомендуем! Татьяна, спасибо большое за отлично и с пользой проведенное время! P/s у Татьяны несколько экскурсий. Идите на все - не пожалеете. Мы и в Ханье тоже с ней побывали и нагулялись вдоволь.

  • В
    Вера
    22 октября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    На экскурсии у Татьяны были семьей с 2 -мя детьми 10 и 11 лет. Экскурсия прошла на одном дыхании, Татьяна
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    очень интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы. В экскурсии нет труднозапоминающихся дат и названий архитектурных стилей, но много исторических фактов, интересных историй, легенд, мифов и реальности. Нам очень понравилось гулять по улочкам Ретимно, неспешно и интересно.

  • A
    Alexander
    19 октября 2021
    История Ретимно - в «Великолепном веке»
    Все прошло замечательно. Татьяна очень хороший гид. Мастер своего дела, очень много знает и очень интересно рассказывает. Всё показала и
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    про все рассказала. После её экскурсии захотелось больше побыть в этом замечательном месте. СПАСИБО ТАТЬЯНА БОЛЬШОЕ ВЫ СУПЕР. буду рекомендовать экскурсии с Татьяной всем друзьям и знакомым, которые приедут на Крит. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в октябре 2024
Сейчас в Ретимно в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 480. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ретимно (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 24 ⭐ отзыва, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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