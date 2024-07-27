5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В объятиях критских гор: экскурсия в Ретимно
Погрузитесь в атмосферу Крита, поднимитесь на высоту 600 м, посетите древние храмы и насладитесь обедом в таверне у горных источников
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€125 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия на юг Крита: природа, история и критская кухня
Путешествие на юг Крита из Ретимно предлагает увидеть природные красоты, исторические монастыри и насладиться местной кухней. Индивидуальная экскурсия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости: гастрономический тур
Погрузитесь в мир критской кухни: дегустация сыра, масла и вина. Узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами острова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Крита с русскоговорящим гидом. Откройте для себя заповедные уголки и насладитесь традиционными угощениями
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€145 за человека
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Прогулка по узким улочкам Старого города Ретимно, посещение венецианского порта и набережной. Увидите палаццо, ставшие уютными кафе и ресторанами
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€95 за человека
2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Билеты на паром на греческие острова Санторини, Миконос, Наксос из Ретимно
Отправьтесь в незабываемое морское приключение по греческим островам Санторини, Миконос и Наксос из Ретимно. Вас ждут уникальные пейзажи и богатая история
Начало: Порты отправления: Ретимно, Санторини, Миконос
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от €131.25 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит: Ретимно, Ханья, озеро Курнас, Аргируполи
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ретимно, Ханью, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Откройте для себя уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €349.99 за всё до 7 чел.
4 часа
Водная прогулка
Путешествие на яхте по Критскому морю: круизы, купание, рыбалка
Выберите маршрут по своему вкусу и отправьтесь в круиз на паруснике, наслаждаясь купанием, рыбалкой и фантастическими закатами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винный тур в Ретимно: Индивидуальная экскурсия по винодельням Крита
Погрузитесь в мир кретских вин, наслаждаясь индивидуальной экскурсией по винодельням. Откройте для себя секреты виноделия и дегустации под руководством мастеров
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Посетите лучшие пляжи Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас. Насладитесь природой и купанием
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Венецианский Ретимно + Гончарная деревня Маргаритос + монастырь Аркади
Погрузитесь в атмосферу Ретимно: монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и романтичные венецианские улочки
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Венецианский Ретимно: двухчасовая прогулка по узким улочкам и древним мастерским
Погрузитесь в атмосферу Венецианского Ретимно: старинные улочки, музыка Филармонии, крепость Фортецца и кофе по-гречески в уютной таверне
Начало: Старый порт, кафе «Нувель»
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ретимно
Индивидуальная экскурсия по монастырям Крита в Ретимно. Погрузитесь в атмосферу древних святынь и откройте для себя богатую историю православия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ретимно
Критская кухня - одна из самых здоровых в мире. Погрузитесь в уникальные кулинарные традиции острова, посетив фермы и местные предприятия
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Крит за один день: от Кносского дворца до пещеры Зевса
Погрузитесь в древнюю историю Крита, начиная с Кносского дворца и мифов о Минотавре и Ариадне
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 июля 2024Экскурсия "В объятиях критских гор" очень понравилась. Татьяна - профессионал в своем деле. Было интересно слушать ее на протяжении всей
- ТТатьяна11 июня 2023Огромное спасибо Елене и Михаилу за идеально подобранный маршрут и множество интересных сведений о жизни на Крите. В силу определенных
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в августе 2024
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