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экскурсии. Большим плюсом экскурсии было то, что Татьяна приехала к отелю, где я разместилась, и не пришлось искать место сбора, так как на Крите я была впервые и плохо ориентируюсь на острове. Было удобно, и спасибо Татьяне, что мы путешествовали на ее личном автомобиле, и я была одна, и могла свободно спрашивать у нее все, что было интересно узнать. Татьяна отвечала на все вопросы, возникавшие в ходе беседы, доброжелательно. Чувствовалось, что она много читает, знает историю острова от и до. С Татьяной мы добрались до гор, прогулялись по двум деревням. Она познакомила с историей деревень, их культурой, обычаями, историей местных жителей. Также, так как часть нашего мини-путешествия мы шли пешком, Татьяна называла и показывала те деревья и кустарники, которые растут здесь, рассказывала о деятельности местных жителей. Мы посидели в местной кофейне (как оказалось кофейня отличается от местных кафе тем, что сюда ходят в основном только мужчины), и мне удалось попробовать чашечку местного кофе. Как оказалось Татьяна проживает на Крите уже много лет что было тоже плюсом лично для меня, так как хотелось пообщаться с человеком, который знаком с местной культурой, обычаями не теоретически, а из личного опыта. Советую Татьяну как экскурсовода. Уверена, что экскурсия с Татьяной подойдёт тем, кому интересна история и культура острова. Рекомендую.