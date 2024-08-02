читать дальше Она не только дала нам общую картину разных периодов истории города, но и показала много интересных мест, которые мы бы сами точно не нашли). Ретимно засверкал в другом свете! Знающий город и историю гид и интересный рассказчик! Рекомендуем!

Бывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходили с Татьяной на экскурсию.