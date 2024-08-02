4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ретимно - венецианская жемчужина Крита
Путешествие по Ретимно: откройте для себя уникальное сочетание арабского, турецкого, венецианского и русского влияния в архитектуре и культуре города
Начало: В центре Ретимно
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
История Ретимно - в «Великолепном веке»
Познакомьтесь с историей Ретимно через сериал «Империя Кёсем». Узнайте о султане Ибрагиме, его гареме и венецианской архитектуре. Погрузитесь в прошлое Крита
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Культура виноделия и традиции оливкового масла на Крите
Погрузитесь в атмосферу Ретимно, прогуляйтесь по узким улочкам, насладитесь вкусом критских вин и оливкового масла. Откройте для себя культурное наследие Крита
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
от €480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 августа 2024Экскурсия была очень интересная и познавательная! Татьяна - замечательный гид! Рекомендуем всем отдыхающим
- ЕЕлена15 июля 2024Бывали в Ретимно до этого несколько раз, но без гида. И вот в этот раз сходили с Татьяной на экскурсию.
- ММария10 июля 2024Татьяна великолепный гид-увлекающийся, любящий Крит и греческую историю. Провели отлично время вместе, погуляли по старому городу Ретимно. Узнала много нового не только про Крит, но и про греков) рекомендую экскурсию за ее содержательность и разносторонность.
Ответы на вопросы от путешественников по Ретимно в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Ретимно в августе 2024
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