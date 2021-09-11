Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини

Почувствуйте романтику и прелесть Санторини во время тура на день с острова Крит

4.1
151 отзыв
В группе
до 100 чел.
Почувствуйте романтику и прелесть Санторини во время тура на день с острова Крит.

После переправы на пароме вас ждет экскурсия на автомобиле с кондиционером.

Полюбуйтесь бело-голубыми зданиями острова.
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини
Из Ретимно или агиос николаос: однодневная поездка на Санторини

Что вы увидите 🤩

  • Port of Rethymno
  • Периволос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя красоту Санторини во время экскурсии на автобусе с кондиционером
  2. Взгляните на уникальные виды, открывающиеся из деревни Ия
  3. Отправляйтесь в плавание с черного песчаного пляжа Периссы
  4. Подплывите на лодке к кальдере вулкана
  5. Проведите свободное время в Фире
Начните однодневную поездку с Крита в порту Ретимно или Агиос Николаос. Выберите вариант, когда вас заберут из отеля на автомобиле с кондиционером, и по пути к гавани полюбуйтесь сине-белыми зданиями, типичными для острова.
Поднимитесь на роскошный скоростной катамаран Champion Jet 2 и отправляйтесь на Санторини всего за 2,5 часа. По прибытии в порт Афиниос совершите экскурсию по острову на автобусе с кондиционером. Послушайте информативные комментарии вашего гида (на английском, немецком, французском, итальянском, польском и русском языках) об истории одного из самых романтичных островов Греции.
Путешествуйте по красивой сельской местности по пути к деревне Ия на самой северной оконечности острова. Деревня, построенная на краю вулканической кальдеры, предлагает великолепный вид на бело-голубые дома, расположенные вдоль склона холма.
Продолжайте движение в Фиру и получите много свободного времени, чтобы исследовать столицу острова. Прогуляйтесь по живописным переулкам и полюбуйтесь видами архитектуры, типичной для Эгейского моря. Прогуляйтесь по магазинам или насладитесь напитком в баре с прекрасным видом на вулкан и его кальдеры.
Затем получите возможность остаться в столице или искупаться в течение 2 часов на пляже с черным песком Периссы или Периволоса. Кроме того, можно отправиться на лодке к кальдере (при наличии), чтобы полюбоваться видом на вулкан вблизи. Отправление на Крит в 17:45 и возвращение в порт Ретимно, где заканчиваются туристические услуги. Выберите вариант трансфера, чтобы вас отвезли обратно в ваш отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Лодочные билеты на скоростной катамаран
  • Транспортировка по острову на автомобиле с кондиционером
  • Опытный гид
  • Встреча в отеле и высадка, если выбран вариант
Что не входит
  • Дополнительный тур на лодке к вулкану (16€)
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Взрослые должны иметь при себе один из перечисленных документов: сертификат о прививках (подтверждающий, что прошло 14 дней после полной вакцинации от COVID-19), сертификат о перенесенном заболевании, отрицательный результат теста (либо ПЦР в течение последних 72 часов, либо экспресс в течение последних 48 часов)
  • Дети 12–17 лет должны принести подтверждение отрицательного результата любого теста, включая самотестирование
  • Дети до 12 лет могут свободно путешествовать без теста
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 151 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
46
3
20
2
12
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
11 сен 2021
(Франция)
После 3:00 на лодке прибудьте на остров и займитесь автобусами и французскими гидами. Выезд в OIA, где пейзажи достойны открытки и Instagram! Через 1 час после вылета на ФИРА или в городе остается свободное время около 2:30, чтобы пойти и заняться чем угодно. Гид наверху! Быть супер-хорошо управляемым и информированным об острове. По цене я считаю, что немного времени для посещения городов, больше времени на транспорт (лодка + автобус) Полный день с 8:00 до 19:30
А
28 авг 2021
(Германия)
Санторини действительно стоит увидеть, и я рад, что был там. Тем не менее, вам не нужно обманывать себя. Поездка - чисто массовое мероприятие. Поездка на пароме каждый раз занимала 3 часа. Уехали с опозданием на 30 минут; но потом поехали обратно через 30 минут вечером. В целом день длинный и утомительный. Судя по предыдущим отзывам, мы не ездили ни на вулкан, ни на черный пляж. Так что в городах у нас было достаточно времени. Мы будем делать это снова и снова. Хотелось бы узнать больше о том, как носить маски и как правильно их носить. В общем, поездку можно однозначно рекомендовать. Но я также считаю, что это относительно дорого.
C
21 авг 2021
(Франция)
Выехали из Ретимно в 8 утра, прибыли в 11 утра на Санторини. Потом мы сели на автобус до Ии, пейзаж просто красивый. Мы пробыли там всего 1 час, но этого достаточно, чтобы открыть для себя все белые дома, это красиво. Потом выехали в Фиру на 3:30. Можно было остаться в Фире на 3:30, пойти на пляж или посмотреть вулкан. 3:30 в Фире позволяет нам есть и гулять. Мария, французский гид, была на вершине. Эта экскурсия была действительно отличной, несмотря на то, что время в пути около 2 часов 45 минут / 3 часа на выезд и возвращение.

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