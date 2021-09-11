Начните однодневную поездку с Крита в порту Ретимно или Агиос Николаос. Выберите вариант, когда вас заберут из отеля на автомобиле с кондиционером, и по пути к гавани полюбуйтесь сине-белыми зданиями, типичными для острова.

Поднимитесь на роскошный скоростной катамаран Champion Jet 2 и отправляйтесь на Санторини всего за 2,5 часа. По прибытии в порт Афиниос совершите экскурсию по острову на автобусе с кондиционером. Послушайте информативные комментарии вашего гида (на английском, немецком, французском, итальянском, польском и русском языках) об истории одного из самых романтичных островов Греции.

Путешествуйте по красивой сельской местности по пути к деревне Ия на самой северной оконечности острова. Деревня, построенная на краю вулканической кальдеры, предлагает великолепный вид на бело-голубые дома, расположенные вдоль склона холма.

Продолжайте движение в Фиру и получите много свободного времени, чтобы исследовать столицу острова. Прогуляйтесь по живописным переулкам и полюбуйтесь видами архитектуры, типичной для Эгейского моря. Прогуляйтесь по магазинам или насладитесь напитком в баре с прекрасным видом на вулкан и его кальдеры.

Затем получите возможность остаться в столице или искупаться в течение 2 часов на пляже с черным песком Периссы или Периволоса. Кроме того, можно отправиться на лодке к кальдере (при наличии), чтобы полюбоваться видом на вулкан вблизи. Отправление на Крит в 17:45 и возвращение в порт Ретимно, где заканчиваются туристические услуги. Выберите вариант трансфера, чтобы вас отвезли обратно в ваш отель.