Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Горный серпантин, колоритные деревушки и прохождение ущелья

Рано утром вы отправитесь из Ретимно и пересечете Крит с севера на юг по горному серпантину Белых Гор. У входа в ущелье Арадена проедете по самому высокому одноименному мосту острова и встретите две аутентичных деревни, всё ещё живущих по законам вендетты. Я расскажу о строительстве моста и познакомлю с историей вражды колоритных поселений. Вы посетите византийскую часовню у входа в ущелье, а после вас будет ждать трехчасовой поход сквозь живописные Белые Горы, который подарит вдохновляющие пейзажи диких ландшафтов, многолетних сосен и олеандров, источников, пещер и отвесных скал.

Побережье Ливийского моря — пещерные водоемы и обед в таверне

Три часа пролетят незаметно: наслаждаясь природой, ароматами зелени и пением птиц, вы выйдете к южному побережью Крита, на один из самых зрелищных пляжей острова — Мармара. Здесь вы сможете поплавать в лазурных и кристально чистых пещерных водоемах. А затем пообедаете в единственной таверне на пляже, где специально для смелых туристов, прошедших ущелье, готовят блюда греческой кухни из лучших местных продуктов и неизменно приносят в качестве комплимента графинчик раки. На этом путешествие подойдет к концу, и вы отправитесь с центрального района Хора Сфакион обратно в Ретимно.

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