Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

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Природные достопримечательности острова Родос

Согласно верованиями древнего человека остров Родос волей Посейдона погрузился под воду и по желанию богов затем вновь увидел Солнце, которое в свою очередь сделало этот уголок земли своим фаворитом. Поскольку мифология является зеркалом реальных событий, остров Родос имеет уникальную геологию и палеонтологическое прошлое, что ярко иллюстрируется в экспонатах местного музея. Там, счастливый обладатель этой коллекции познакомит нас не только с минералами, флорой и фауной, которая была характерна для острова Родос миллионы лет назад, но и с нашей планетой в целом. Лучшего качества мрамор и его роль в истории Греции, разнообразные кристаллы, гигантские аметистовые жеоды, алмазы и рубины в породе, окаменевшие деревья, растения, представители животного мира, метеориты и даже фекалии динозавров станут летописью нашей планеты.

Далее наш путь лежит в Долину Бабочек, где прогулка в лоне тенистой лощины, в окружении деревьев и под журчание воды местной речушки вы сможете наблюдать за жизнью многих тысяч этих яркокрылых прелестниц. Посещение ущелья бабочек расскажет вам об этих насекомых и причина их скопления именно здесь, мы познакомимся с их циклом жизни, а также узнаем о связи бабочки с мифологией и древним Египтом. Не менее любопытным природным объектом острова Родос является музей пчел, где я поведаю вам о роли медоноса в жизни древних культур, о том, как развивалось пчеловодство и каково оно на сегодняшний день. Вы сможете наблюдать за жизнью этих общественных насекомых через стекло прозрачного улья, а если повезет, то увидите главу семейства — матку. Жизнь пчелиной семьи и ее негласные правила, пчелы и национальность, а также чему стоит поучиться человеку у этих малюток, вы узнаете на нашей экскурсии. В данную поездку также может быть включено посещение страусиной фермы, где вас ждет знакомство со страусами, а также другими животными, обитающими здесь, в том числе родосскими оленями.

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