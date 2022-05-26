Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Долина бабочек, пчёлы, минералы и не только

Посещение природного заповедника Долины Бабочек, музея пчел, где знакомимся с историей пчеловодства

Посещение природного заповедника Долины Бабочек, музея пчел, где знакомимся с историей пчеловодства и наблюдаем за жизнью пчел в прозрачном улье, дегустация меда.

В музее геологии изучаем минералы из различных уголков мира, а также останки доисторических животных, в том числе динозавров. Посещение страусиной фермы, возможность полакомиться омлетом из страусиных яиц.
Долина бабочек, пчёлы, минералы и не только
Долина бабочек, пчёлы, минералы и не только
Долина бабочек, пчёлы, минералы и не только
Долина бабочек, пчёлы, минералы и не только
Долина бабочек, пчёлы, минералы и не только
Долина бабочек, пчёлы, минералы и не только

Что вас ожидает:

Природные достопримечательности острова Родос

Согласно верованиями древнего человека остров Родос волей Посейдона погрузился под воду и по желанию богов затем вновь увидел Солнце, которое в свою очередь сделало этот уголок земли своим фаворитом. Поскольку мифология является зеркалом реальных событий, остров Родос имеет уникальную геологию и палеонтологическое прошлое, что ярко иллюстрируется в экспонатах местного музея. Там, счастливый обладатель этой коллекции познакомит нас не только с минералами, флорой и фауной, которая была характерна для острова Родос миллионы лет назад, но и с нашей планетой в целом. Лучшего качества мрамор и его роль в истории Греции, разнообразные кристаллы, гигантские аметистовые жеоды, алмазы и рубины в породе, окаменевшие деревья, растения, представители животного мира, метеориты и даже фекалии динозавров станут летописью нашей планеты.
Далее наш путь лежит в Долину Бабочек, где прогулка в лоне тенистой лощины, в окружении деревьев и под журчание воды местной речушки вы сможете наблюдать за жизнью многих тысяч этих яркокрылых прелестниц. Посещение ущелья бабочек расскажет вам об этих насекомых и причина их скопления именно здесь, мы познакомимся с их циклом жизни, а также узнаем о связи бабочки с мифологией и древним Египтом. Не менее любопытным природным объектом острова Родос является музей пчел, где я поведаю вам о роли медоноса в жизни древних культур, о том, как развивалось пчеловодство и каково оно на сегодняшний день. Вы сможете наблюдать за жизнью этих общественных насекомых через стекло прозрачного улья, а если повезет, то увидите главу семейства — матку. Жизнь пчелиной семьи и ее негласные правила, пчелы и национальность, а также чему стоит поучиться человеку у этих малюток, вы узнаете на нашей экскурсии. В данную поездку также может быть включено посещение страусиной фермы, где вас ждет знакомство со страусами, а также другими животными, обитающими здесь, в том числе родосскими оленями.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустации
Что не входит
  • Билеты в: Долину Бабочек, музей Пчел, музей Палеонтологии, Страусиную ферму
  • Транспорт, топливо
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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