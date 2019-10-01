5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле

Насладиться морскими пейзажами, погулять по современному турецкому курорту и вдоволь пошопиться

Светлана
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Светлана – экскурсионное агентство
Зачем посещать в отпуске одну страну, если можно две? Пока вы будете обсуждать с другом, как провели вчерашний день на пляже, скоростное судно доставит вас из Греции в Турцию.

В Мармарисе вы познакомитесь с местной культурой сполна — пёстрые базары, средневековая застройка, аутентичная кухня — смотрите не проморгайте отплытие к родным греческим берегам!
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Родос
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле

Что вас ожидает

Час — и вы на родине хамамма, лукума и кофе
Из гавани Родоса в Мармарис мы отправимся на быстроходном катамаране, который домчит до турецкой земли всего за час. По прибытии в порт у вас будет возможность осмотреть город из окна трансфера. Автобус прокатит по набережной, довезёт до вершины холма с панорамным видом на город и, куда же без этого, доставит до места с разнообразными турецкими товарами — кожаными изделиями, восточными сладостями и ювелирными украшениями. После — высадит вас на набережной недалеко от местного базара.

Время для прогулки по Мармарису в своём ритме
Чтобы увидеть город со своего ракурса, у вас будет 4 часа свободного времени. Гид-сопровождающий подскажет, куда идти, на что смотреть и где делать покупки выгоднее. А вы уже решите, как провести личное время в новом городе. Мармарис славится базарами со своими специями, кофе, чаями и сладостями. Любители интерьеров могут присмотреть здесь качественные ковры, а те, кому шопинг не придётся по нраву, — советуем сходить в настоящий турецкий хаммам!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость не входит портовый налог: взрослые  — 15 евро, дети до 6 лет  — 5 евро
  • В стоимость тура входит трансфер из Фалираки, Калифея, Родоса, Иксиии, Ялисоса и Кремасти
  • По вторникам и четвергам возможен трансфер из более удаленных отелей за дополнительную плату
  • Тур на автобусе по Мармарису по желанию (бесплатно)

Обратите внимание

  • Обязательно наличие паспортов с мультивизой.
  • В этом туре нет русскоговорящего гида, но есть сопровождающее лицо (говорит на 5 языках и помогает в организации на протяжении всего пути).
  • Общее время в Мармарисе — 7 часов
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле
Из Родоса в Мармарис — однодневный вояж на корабле

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура в городе Родос.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Всем привет! Зовут меня Светлана, и мне 46 лет, 20 из которых я проживаю на острове Родос. Моя любовь к острову безгранична, а после моих экскурсий и вы заразитесь страстью к этим местам! До скорой встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 октября 2019
Добрый день. Посетила Мармарис из Родоса. Давно мечтала посмотреть Турцию именно с этой стороны. Все очень организовано. Автобус забрал меня в назначенном месте, по пути ещё собирали туристов. В порту мы приобрели билеты, прошли таможню, и мы в пути. Прекрасные виды открывались на протяжении всего плавания. Я не могла оторвать глаз. Катер большой, места всем хватало вдоволь. Скоростной катамаран за час доставил нас к берегам солнечной Турции. Нас встретила Турецкая сторона, и после таможни рассадили по автобусам.Группа в основном состояла из англоязычных, по этому сопровождающий гид говорил на английском. Но как приятно было, когда гид заговорил со мной по русски, очень вежливый и внимательный Мамед, ему отдельное спасибо, т. к. уточнял все ли я поняла. Вообще я встретила много турков которые говорят на русском, за что к ним особое уважение. Мамед рассказал маршрут следования, и мы отправились в путь. Первая остановка у нас была в магазине восточных сладостей, вкуснейший рахат лукум, мед, чаи, и все свежее. Затем мы отправились в ювелирный магазин. Хочу отметить, что все очень организовано, к каждому туристу прикрепили сопровождающего знающего язык туриста. Все красиво, цены на ценника одна, потом начинается пересчёт с учётом скидок, но это так везде в Турции)
Затем мы приехали на Гранд базар, по словам гида это второй по величине после Стамбула базар в Турции. Нас привели в магазин, где проинструктировали, и дали время на покупки, обед и прогулку по окрестностям. На все у нас было 3.5, 4 часа. В магазине вас окружат вниманием, и дадут совет. Ко мне прикрепили русскоговорящего продавца, он помог подобрать мне нужный размер, фасон, напоил веусным турецким чаем. В конце приподнес небольшой подарочек от магазина, было очень приятно. Осталось время и на обед, кафе нам посоветовали, но вдоль набережной есть большой выбор кафе, и рыбных ресторанов. Посетила местную крепость, откуда открываются потрясающие виды на город. Турция прекрасна, дружелюбный народ, ласковое солнце, низкие цены на отдых и шоппинг, все это однозначно привлекает туристов. Однозначно рекомендую к посещению, было желание остаться ещё на сутки, чтобы посетить знаменитую улицу баров)
14 сентября 2019
В принципе все понравилось. Мы там самостоятельно гуляли,ходили в крепость, по набережной и даже купались. Очень необычные ощущения когда на экскурсию в другую страну, утром еще в греции ,днем в турции.. Сладости у них потрясающие
Наталья
14 сентября 2019
Организация на уровне. Всех забрали, собрали, на место привезли-увезли. В этом плане вопросов нет, спасибо. Но этот бесконечный шоппинг-это жесть... Смешно слушать рассказы экскурсовода про невероятно важное турецкое золото и реплики брендов на базаре. Часа полтора на таможне на жаре, 4 часа на Мармарис, для просто погулять... Кафе, которое советуют, с заоблачными ценами, на Родосе можно поесть дешевле в 2 раза. 5 минут на Ичмелер - это все, что понравилось...
21 августа 2019
Плюсы
Моментальная связь с гидом и весьма полезная информация по посещению Мармариса от нее же.
Очень красивые места, набережная, порт,старая крепость.
Можно воспользоваться автобусным туром, там 2 часа, но турки есть турки, завезли таки в ювелирный))
Потрясающие сладасти, все затарились.
Хорошие цены для шопинга , если умеете торговаться.
Быстрый корабль, всего час в пути и виды с верхней палубы шикарные.
Бесплатный трансфер от отеля и обратно.
Минусы
Нет русскоговорящего сопровождения (предупредили сразу, но может все таки если будут собераться группы поставят)
Двойной таможенный контроль съедает по часу утром и вечером.
Турецкий гид перебарщивает в попытках завлечь в ,.его,, магазины.
А в целом я довольна , день провели прекрасно,море впечатлений
18 августа 2019
Нет русского сопровождения и без знания английского не уютно, но в группе были другие русские и я держалась их и в принципе все понравилось. Мармарис красивый и виды сверху впечатляют. Обьелись и привезли с собой фруктов и турецких сладостей. Порадовало что быстрый катамаран , всего час и уже на месте. Можно присоединится к небольшому туру по Мармарису на автобусе (это бесплатно) но так как это турки организуют не обошлось без заезда в ювелирный магазин ( только в один, слава богу). Впрочем часть туристов даже не заходила, осталась в кафешке пока другие шопились)) Большую чась времени я провела на базаре. Огромный выбор дешевых и хороших по качеству товаров. И хотя я не шопоголик набрала кучу вещей, в Питере за такую цену не найдешь. Так что довольна. И дешевый шопинг, и посмотреть Мармарис,и по морю с ветерком- виды с моря захватывающие.
Не стесняйтесь , спрашивайте у Светланы все детали. Я паниковала ехать одной, но следуя советам ее и сопровождающего там в мармарисе - все прошло замечательно.

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