Афина проводит ещё 4 экскурсии

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Знакомство с историей античного города в компании гида-археолога

Афина
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Афина – ваш гид
Когда-то античный Линдос был одним из наиболее посещаемых мест в Средиземноморье: издавна сюда съезжались купцы, мореплаватели, военные и просто путешественники.

Вы исследуете окрестности Линдоса, увидите легендарный Акрополь, дары на который несли даже императоры.

Пройдете по древним улицам и прикоснетесь к разным эпохам Линдоса: от античности и рыцарства до современности.

А во время нашего путешествия я расскажу вам истории и мифы, которыми пропитан каждый уголок колоритного города.
258 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Мифы древнего Линдоса
Мифы древнего Линдоса

Что вас ожидает

Поездка по живописным окрестностям
На автомобиле мы исследуем окрестности города и полюбуемся его невероятными пейзажами. В дороге вы услышите мифы, связанные с Линдосом, узнаете об образовании трех городов-государств и местном культе богини Афины. Я расскажу вам, почему Линдос удостоился упоминания в трудах Гомера и чем он прославился тысячи лет назад.

История древнего города
Прогуляемся по античному Линдосу, рассмотрим его с высоты смотровой площадки и посетим Акрополь, который несет в себе изящество античности и мощь готического Средневековья. Вы увидите архитектуру и фрески византийской эпохи, посетите прекрасную бухту апостола Павла и узнаете, как на остров пришло христиантство. Я проведу вас по средневековым улицам, расскажу, как в Линдосе зарождался обряд каляды и создавался кодекс морского права, поведаю историю мудрого правителя Клеобула и открою секрет, откуда появился загадочный Псоглавец.

Организационные детали

Трансфер из вашей гостиницы до Линдоса оплачивается отдельно, стоимость определяется удаленностью от города Родос и количеством пассажиров (от 50 до 80 на 3 человек).
В стоимость экскурсии не входит входной билет на акрополь (12 евро, для детей до 18 лет – бесплатно).

Мифы древнего Линдоса
Мифы древнего Линдоса
Мифы древнего Линдоса
Мифы древнего Линдоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Афина
Афина
Уважаемые друзья, Χαῖρετε — Хайрете! Так привествовали древние греки, желая прежде всего радости. Мое имя Афина (удостоена быть названной в честь древней богини :-). У меня два высших образования, второе из которых, Археология Восточного Средиземноморья, я получила в Греции, первое — юридическое в РФ. В зимнее время я практикующий археолог, в летнее — занимаюсь экскурсоведением вот уже на протяжении 12 лет. Моя профессиональная деятельность всегда была и остается частью моих увлечений, именно поэтому я легко меняю сферу деятельности. Также я занималась преподаванием и журналистикой. Используя свои знания и опыт, я с удовольствием поделюсь ими с вами и сделаю все для того, чтобы вы взглянули на Древнюю и вечно Юную Элладу сквозь призму любви, восхищения и благоговения, достойных этой прекрасной Девы.
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