Афина проводит ещё 4 экскурсии

Поездка по живописным окрестностям На автомобиле мы исследуем окрестности города и полюбуемся его невероятными пейзажами. В дороге вы услышите мифы, связанные с Линдосом, узнаете об образовании трех городов-государств и местном культе богини Афины. Я расскажу вам, почему Линдос удостоился упоминания в трудах Гомера и чем он прославился тысячи лет назад.
История древнего города Прогуляемся по античному Линдосу, рассмотрим его с высоты смотровой площадки и посетим Акрополь, который несет в себе изящество античности и мощь готического Средневековья. Вы увидите архитектуру и фрески византийской эпохи, посетите прекрасную бухту апостола Павла и узнаете, как на остров пришло христиантство. Я проведу вас по средневековым улицам, расскажу, как в Линдосе зарождался обряд каляды и создавался кодекс морского права, поведаю историю мудрого правителя Клеобула и открою секрет, откуда появился загадочный Псоглавец.
Организационные детали
Трансфер из вашей гостиницы до Линдоса оплачивается отдельно, стоимость определяется удаленностью от города Родос и количеством пассажиров (от 50 до 80 на 3 человек). В стоимость экскурсии не входит входной билет на акрополь (12 евро, для детей до 18 лет – бесплатно).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Уважаемые друзья, Χαῖρετε — Хайрете! Так привествовали древние греки, желая прежде всего радости. Мое имя Афина (удостоена быть названной в честь древней богини :-). У меня два высших образования, второе из которых, Археология Восточного Средиземноморья, я получила в Греции, первое — юридическое в РФ. В зимнее время я практикующий археолог, в летнее — занимаюсь экскурсоведением вот уже на протяжении 12 лет. Моя профессиональная деятельность всегда была и остается частью моих увлечений, именно поэтому я легко меняю сферу деятельности. Также я занималась преподаванием и журналистикой. Используя свои знания и опыт, я с удовольствием поделюсь ими с вами и сделаю все для того, чтобы вы взглянули на Древнюю и вечно Юную Элладу сквозь призму любви, восхищения и благоговения, достойных этой прекрасной Девы.
Погружение в прошлое города на прогулке с посещением музея и дворца магистров
На моей экскурсии вы взглянете на историю Родоса с помощью артефактов археологического музея и дворца великого магистра. Мы охватим времена от античной мощи и готики Средневековья до современного периода. Вы откроете секрет Колосса Родосского, узнаете о жизни рыцарей-крестоносцев на острове и погрузитесь в эпоху Османского владычества.
Прогуляться по улочкам еврейского квартала и узнать историю родосской диаспоры
Еврейская община Родоса зародилась в античное время и за свою историю пережила немало перипетий. Вы исследуете Старый город, увидите культовые реликвии и узнаете о непростой судьбе иудейского народа. А я помогу разобраться в местной культуре и традициях.
Прогуляться по средневековому городу вместе с историком и узнать все о Мальтийском ордене
История Родоса — древний манускрипт, насыщенный событиями. Одной из ярких глав в судьбе острова стало прибытие рыцарей Мальтийского ордена. Я познакомлю вас с наследием этой эпохи, расскажу о госпитальерах, битвах, орденских «языках» и том, чем Средневековая Европа обязана восточному миру.
Секреты истории и археологии на прогулке по древнему городу и его Акрополю
Обитель капитанов, место зарождения христианства на Родосе и город-фаворит высших сил — приглашаю открыть многоликий Линдос. Вы проследите его путь со времен Античности, исследуете руины Акрополя, погуляете по бухте и улочкам, познакомитесь с мудрецом Древнего мира, изучите старинные фрески и поймете, почему судьба любит Линдос.
Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова
Родос — известное место паломничества множества христиан со всего мира. На острове около двухсот монастырей, церквей и часовен. Про одни из них много пишут в путеводителях и рекламных проспектах, другие малоизвестны не только туристам, но и местным жителям. Вы познакомитесь с христианскими святынями, посетите удалённые от мирской жизни монастыри и церкви, погрузитесь в многовековую историю православия и увидите красоты центральной части острова.
Знакомство с самой захватывающей частью истории острова
Уехать с Родоса, не познакомившись с его средневековой историей в одноимённом городе, — значит упустить много интересных фактов, шанс пройти вдоль крепостного рва и увидеть стены, которые помнят осады. Македония, Римская империя, Турция — Родос менял своих «хозяев» и бережно сохранил память о каждой исторической вехе. О них вы и узнаете на моей экскурсии.
Автопрогулка по городу с элементами квеста: Акрополь, гончарная мастерская и маслобойня
Линдос очарователен и живописен, и в ходе небольшого автомобильного путешествия вы познакомитесь с ним получше: увидите не только самый центр города и его главную архитектурную ценность — Акрополь Афины, но и побываете в гончарной мастерской, заглянете на маслобойню и узнаете историю Линдоса, разгадывая загадки квеста.
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Родос подарит вам море впечатлений, переместит в таинственное средневековье и эпоху далекой античности, которая причудливо переплетается с современностью. Вы увидите главные архитектурные памятники старины, услышите местные легенды, в которые верили древние греки, и, оказавшись на самой высокой смотровой площадке острова, почувствуете, каково это — отправиться в настоящее путешествие во времени.