1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Вводный экскурс 🌊

Перед путешествием русскоязычный гид расскажет все самое главное об острове 🏝️ Сими. Вы узнаете, чем он знаменит, на что стоит обратить внимание и куда заглянуть, а также решите, какие достопримечательности 🏛️ осмотрите в первую очередь. Гид выдаст вам посадочный талон и проводит к лодке ⚓, а вечером в том же месте будет ждать вашего возвращения.

Самобытный остров 🌴

Город 🏙️ Сими делится на верхнюю и нижнюю части: Хорио и Ялос. В Ялос расположено множество старинных домов в стиле неоклассицизма и там же находится главный порт острова, куда вы прибудете. Хорио же богат узкими улочками, в лабиринтах которых немудрено заблудиться. Чтобы подняться на самый верх и увидеть руины древней крепости Кастро и церковь ⛪ с мозаичными орнаментами, нужно преодолеть 500 ступеней по улице «Прекрасный путь». Вид на живописную набережную, Эгейское море 🌊 и церкви заставит вас забыть об усталости. А запеченные омары, симские креветки, каракатицы, осьминоги и традиционные пироги восстановят силы.

Лазоревая бухта 🏊

Помимо удивительной и необычной истории 📖, мифологии и архитектуры, остров Сими славится чудесными бухтами. Одна из красивейших, труднодоступных и известных — бухта св. Георгия. Кристально чистая и теплая вода, дикий пляж 🏖️, окруженный графитовыми скалами, и маленькая прибрежная церковь погрузят вас в атмосферу домашнего уюта.

Программа

9:00 — 9:30 — встреча в г. Родос.

10:00 — отправление из порта г. Родос.

11:50 — прибытие на о. Сими, часа свободного времени на о. Сими.

19:00 — возвращение в порт Родоса.

Организационные детали