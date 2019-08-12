1 отзыв оставили туристы

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Морская прогулка из Родоса в Сими

Отправиться в круиз к живописному острову и искупаться в бухте св. Георгия

5
1 отзыв
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Родоса
Вы увидите красочный город 🏙️ Сими, руинированную крепость и историческую церковь ⛪ Святого Георгия, а местные поделятся секретами ловли вкуснейших морских губок.

После прогулки по острову отправитесь в главную купальную бухту, чтобы насладиться лазурными волнами Эгейского моря 🌊 и восстановить свои силы.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €29 за человека

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Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими

Что вас ожидает

Вводный экскурс 🌊
Перед путешествием русскоязычный гид расскажет все самое главное об острове 🏝️ Сими. Вы узнаете, чем он знаменит, на что стоит обратить внимание и куда заглянуть, а также решите, какие достопримечательности 🏛️ осмотрите в первую очередь. Гид выдаст вам посадочный талон и проводит к лодке ⚓, а вечером в том же месте будет ждать вашего возвращения.

Самобытный остров 🌴
Город 🏙️ Сими делится на верхнюю и нижнюю части: Хорио и Ялос. В Ялос расположено множество старинных домов в стиле неоклассицизма и там же находится главный порт острова, куда вы прибудете. Хорио же богат узкими улочками, в лабиринтах которых немудрено заблудиться. Чтобы подняться на самый верх и увидеть руины древней крепости Кастро и церковь ⛪ с мозаичными орнаментами, нужно преодолеть 500 ступеней по улице «Прекрасный путь». Вид на живописную набережную, Эгейское море 🌊 и церкви заставит вас забыть об усталости. А запеченные омары, симские креветки, каракатицы, осьминоги и традиционные пироги восстановят силы.

Лазоревая бухта 🏊
Помимо удивительной и необычной истории 📖, мифологии и архитектуры, остров Сими славится чудесными бухтами. Одна из красивейших, труднодоступных и известных — бухта св. Георгия. Кристально чистая и теплая вода, дикий пляж 🏖️, окруженный графитовыми скалами, и маленькая прибрежная церковь погрузят вас в атмосферу домашнего уюта.

Программа

  • 9:00 — 9:30 — встреча в г. Родос.
  • 10:00 — отправление из порта г. Родос.
  • 11:50 — прибытие на о. Сими, часа свободного времени на о. Сими.
  • 19:00 — возвращение в порт Родоса.

Организационные детали

  • Круиз проходит без сопровождения гида.
  • В городе Сими у вас будет 3 часа свободного времени, в бухте св. Георгия — 1 час.
  • На лодке 2 палубы, есть удобные места в тени и на солнце ☀️, вместимость до 215 человек.
  • Бесплатно предоставляются маски для снорклинга.
  • Есть возможность заказать трансфер из вашего отеля в порт г. Родос за дополнительную плату. Стоимость трансфера от отеля и обратно для одного человека: Родос – 5€; Иксия, Ялисос, Кремасти, Фалираки, Калитея, Коскину – 7€; Теологос, Колимбия, Афанду – 10€; Архангелос – 15€; Линдос, Пефкос, Калатос, Геннади, Киотари, Лардос, Фанес – 20€.
    Для брони трансфера свяжитесь с нами после брони лодки.
Начало и место завершения
🚩 — в центре города Родос, возле магазина United Color of Benetton
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими
Морская прогулка из Родоса в Сими

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я и мой муж занимаемся туризмом и живем на Родосе 13 лет! Всей душой любим этот остров и постараемся влюбить вас в Родос тоже!
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1 отзыв оставили туристы

12 августа 2019
Замечательная прогулка, которой мы посвятили целый день! Приятное путешествие! Средних размеров кораблик, но забит почти полностью, но это не означает что вам придется плыть стоя (местечко всегда найдется). По поводу места, вам решать самим, либо наслаждаться(жариться) на солнце на открытой палубе, или с ветерком на нижней палубе, периодически выходя на нос корабля сделать селфи. Небольшим сюрпризом для нас оказалась очередность "мероприятий": сначала купание в безумно красивой бухте Св. Георгия, а после посещение замечательного города Сими ( для нас было бы привычнее, сначала насладиться историей и красотой города, а потом уже расслабляться купанием)). Хотя, для любителей поплавать, в Сими есть пляж. Команда кораблика очень позитивная, бодрая, не навязчивая! Сими, очень приятное и красивое место обязательное для посещения. Виды, архитектура, таверны, атмосфера!!! P. S. если повезёт, можно наблюдать дельфинов, рядом с плывущим корабликом! Нам повезло!

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